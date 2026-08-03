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Vietnam acelera construcción de internados en zonas fronterizas

El viceprimer ministro Le Tien Chau firmó recientemente el Despacho Oficial 50/CD-TTg del Primer Ministro, con fecha del 20 de julio de 2026, relativo a la aceleración del ritmo de construcción y la garantía de la calidad de las escuelas de internados para los niveles de primaria y secundaria en las comunas fronterizas terrestres.

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VNA
#Vietnam #escuelas de internados #comunas fronterizas terrestres
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