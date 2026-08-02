Sociedad

Más de cinco mil personas participan en caminata en apoyo a víctimas del Agente Naranja

Más de 5.000 personas participaron en una caminata benéfica en Ciudad Ho Chi Minh para apoyar a las víctimas del Agente Naranja y promover la solidaridad con los afectados en Vietnam.

Representantes de varios consulados, la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina y un gran número de personas de Ciudad Ho Chi Minh participan en la marcha solidaria "Por las víctimas del Agente Naranja". Foto: VNA
Representantes de varios consulados, la Asociación de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina y un gran número de personas de Ciudad Ho Chi Minh participan en la marcha solidaria "Por las víctimas del Agente Naranja". Foto: VNA

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) – Más de 5.000 personas participaron hoy en la caminata benéfica “Por las víctimas del Agente Naranja/Dioxina”, celebrada en la calle peatonal Nguyen Hue de Ciudad Ho Chi Minh.

La actividad, organizada con motivo del 65.º aniversario del desastre provocado por el Agente Naranja/dioxina en Vietnam (10 de agosto), fue impulsada por la filial de la Asociación Vietnamita de Víctimas del Agente Naranja/Dioxina (VAVA) en Ciudad Ho Chi Minh, en colaboración con la empresa Vietnam Media Development JSC y otras organizaciones. Su objetivo fue promover la solidaridad y movilizar un mayor apoyo de la comunidad a las personas afectadas.

Durante la ceremonia, Nguyen Hong Son, presidente de la filial de VAVA en Ciudad Ho Chi Minh, destacó que el programa no solo conmemora un acontecimiento histórico, sino que también constituye un llamado a organismos, empresas, organizaciones e individuos para continuar apoyando a las víctimas del Agente Naranja en la superación de las dificultades y la construcción de una vida mejor.

Asimismo, subrayó que el evento rinde homenaje a quienes han dedicado esfuerzos al cuidado de las víctimas, al tiempo que fomenta la solidaridad, la responsabilidad social y la compasión.

Al referirse a la larga búsqueda de justicia de Vietnam, recordó que la demanda presentada por Tran To Nga, víctima del Agente Naranja, ha recibido un amplio respaldo internacional.

También señaló que el Parlamento de Bélgica y las autoridades de París han erigido monumentos en memoria de las víctimas vietnamitas del Agente Naranja, mientras que organizaciones y ciudadanos de Estados Unidos, Australia, Japón, Corea del Sur, China y las comunidades vietnamitas en el extranjero han brindado un apoyo constante a los afectados.

El dirigente agradeció además la asistencia de Estados Unidos en los programas de descontaminación por dioxina y de apoyo a las personas con discapacidad en las zonas contaminadas, y expresó su esperanza de que Washington amplíe aún más la atención sanitaria y la ayuda destinada a las víctimas.

Guiado por el espíritu de “dejar atrás el pasado y mirar hacia el futuro”, Vietnam hace un llamamiento a la conciencia y la solidaridad de la comunidad internacional para aliviar el sufrimiento que aún perdura, afirmó.

Durante las últimas dos décadas, la asociación ha puesto en marcha numerosos programas de apoyo, entre ellos la construcción y reparación de viviendas de beneficencia, la prestación de servicios de atención médica y rehabilitación, así como iniciativas orientadas a empoderar a las víctimas como “ejemplos de superación” mediante educación, formación profesional y oportunidades laborales que favorezcan su integración en la sociedad.

La organización prevé intensificar las campañas de sensibilización, especialmente entre los jóvenes de Vietnam, Estados Unidos y las comunidades vietnamitas en el extranjero, además de acelerar la implementación del proyecto “Aldea Naranja”, destinado a ofrecer atención médica, formación profesional e instalaciones productivas para las víctimas.

Los participantes coincidieron en que la caminata representa un gesto de solidaridad con las víctimas del Agente Naranja y sus familias, además de incentivar una mayor responsabilidad social en favor de quienes continúan sufriendo sus consecuencias.

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Una víctima del Agente Naranja pinta con su boca en la cita. Foto: VNA



Nguyen Minh Tan, estudiante de la Universidad Nguyen Tat Thanh, afirmó que la actividad ha permitido a los jóvenes comprender mejor las secuelas a largo plazo del Agente Naranja y los ha motivado a difundir la solidaridad dentro de la comunidad.

Según la asociación, entre 1961 y 1971 se rociaron alrededor de 80 millones de litros de herbicidas sobre el sur de Vietnam, de los cuales más del 61 % correspondía al Agente Naranja, que contenía dioxina. Se estima que 4,8 millones de vietnamitas estuvieron expuestos a esa sustancia química, lo que ha provocado millones de casos de malformaciones congénitas, enfermedades y graves efectos sobre la salud que han afectado incluso a la tercera y cuarta generación.

Con motivo del evento, la asociación y sus socios entregaron obsequios a las víctimas del Agente Naranja y sus familias, además de reconocer a organizaciones, empresas e individuos por sus valiosas contribuciones en apoyo a las personas afectadas./.

VNA
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