Nuevos motores de crecimiento abren nuevas oportunidades para acelerar desarrollo de la agricultura vietnamita

Hanoi (VNA) - El sector agrícola de Vietnam mantuvo una producción estable, un sólido crecimiento de las exportaciones y un elevado superávit comercial durante el primer semestre de 2026, consolidando su papel como uno de los pilares fundamentales de la economía nacional.



No obstante, las previsiones apuntan a que el cambio climático y la creciente incertidumbre del comercio internacional podrían afectar al crecimiento en los próximos meses. Ante este escenario, impulsar nuevos motores de desarrollo resulta esencial. La ciencia y la tecnología, la transformación digital y la transición ecológica se consideran cada vez más factores decisivos para acelerar el avance del sector agrícola.



Producción estable impulsa crecimiento de exportaciones



Según el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente, Dang Ngoc Diep, las exportaciones de productos agrícolas, forestales y pesqueros alcanzaron un valor estimado de 35,88 mil millones de dólares en el primer semestre de 2026, un 6% más que en el mismo periodo del año anterior. El PIB del sector creció más del 3,8%, superando la meta gubernamental del 3,7%. Estos resultados estuvieron respaldados por una producción estable, especialmente en los sectores estratégicos.



Durante la cosecha de arroz de invierno-primavera de 2026, los agricultores cultivaron más de 2,9 millones de hectáreas, casi 38 mil hectáreas menos que el año anterior. Sin embargo, la productividad aumentó en 120 kilogramos por hectárea, lo que permitió elevar la producción total hasta aproximadamente 20,5 millones de toneladas, un incremento interanual de más de 88 mil toneladas.



La ganadería y la pesca también continuaron siendo importantes motores del crecimiento. La producción pesquera total alcanzó cerca de cinco millones de toneladas, un 3,6% más que el año anterior, reafirmando su contribución clave al desarrollo del sector.



Gracias a la estabilidad productiva, las exportaciones agrícolas mantuvieron su tendencia positiva. En el primer semestre del año, los productos del mar generaron 5,7 mil millones de dólares en exportaciones, un aumento del 11,4%; las frutas y verduras alcanzaron 3,6 mil millones de dólares, un 17,7% más; mientras que la madera y sus derivados sumaron 8,5 mil millones de dólares, un crecimiento del 4,4%.



El sector ganadero registró el mayor avance, con un aumento del 34,6% en sus exportaciones, la tasa de crecimiento más alta entre todos los segmentos agrícolas.



A pesar de las persistentes dificultades de la economía mundial, Vietnam logró mantener el crecimiento en sus principales mercados de exportación. Los envíos a China aumentaron un 23,1%, mientras que las exportaciones hacia Japón crecieron un 1,6%.



Dang Phuc Nguyen, secretario general de la Asociación Vietnamita de Frutas y Verduras, señaló que las exportaciones del sector se han visto favorecidas por la demanda sostenida del mercado chino y por la simplificación de los procedimientos aduaneros.



También destacó que las empresas vietnamitas han adoptado una actitud más proactiva en el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios, las normas de trazabilidad y los códigos de las zonas de cultivo y las instalaciones de embalaje. Además, la ampliación de las exportaciones de frutas mediante protocolos bilaterales ha impulsado una mayor inversión en áreas de producción y cadenas de suministro sostenibles, reforzando la competitividad de los productos vietnamitas.



Impulsar nuevos motores de crecimiento



Para alcanzar el objetivo de crecimiento del 4% en 2026, los expertos consideran necesario que la agricultura vietnamita genere un nuevo impulso basado en la ciencia y la tecnología, la transformación digital y el desarrollo sostenible.



El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente está llevando a cabo iniciativas tecnológicas estratégicas, entre ellas el desarrollo de nuevas variedades de cultivos, ganado y especies acuícolas, la producción nacional de vacunas veterinarias, productos biológicos y sistemas de datos digitales destinados a mejorar la gestión de la producción.



Se espera que estas medidas fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático mediante variedades resistentes a la sequía y la salinidad, una vigilancia epidemiológica más eficaz y sistemas de previsión y gestión productiva en tiempo real.



Según Nguyen Van Long, director del Departamento de Ciencia y Tecnología del Ministerio, la institución ha propuesto 15 proyectos tecnológicos estratégicos e identificado 13 productos con potencial para convertirse en tecnologías clave. Asimismo, promueve una mayor cooperación entre organismos públicos, centros de investigación, empresas y agricultores para impulsar la investigación y la transferencia tecnológica.



En el ámbito de la transformación digital, Vietnam puso oficialmente en marcha su sistema nacional de trazabilidad agrícola el 1 de julio, una herramienta destinada a mejorar la transparencia, el control de calidad, el acceso a los mercados de exportación y la competitividad de los productos agrícolas nacionales.



Sin embargo, será necesario reforzar el apoyo a los exportadores para facilitar su entrada en nuevos mercados y adaptarse a la tendencia mundial hacia un comercio más sostenible.



Do Quoc Hung, director interino del Departamento de Desarrollo de Mercados Exteriores del Ministerio de Industria y Comercio, afirmó que los requisitos ambientales y de sostenibilidad, incluidos el Reglamento de la Unión Europea sobre la Deforestación (EUDR) y los estándares ambientales, sociales y de gobernanza (ESG), se están convirtiendo en los principales desafíos a medio y largo plazo para los exportadores.



Por ello, Vietnam necesita desarrollar un ecosistema integral para la transición verde, que incluya centros de medición de carbono, sistemas de certificación y mecanismos de financiación sostenible. El país también debería impulsar la creación de clústeres de producción verde que permitan reducir los costes de adaptación mediante economías de escala, añadió./.

VNA