Cie-Tec

Vietnam podría acortar los plazos para dominar y desplegar la tecnología 6G

Vietnam planea adoptar de forma temprana la tecnología 6G y fortalecer el desarrollo de telecomunicaciones, aprovechando la experiencia adquirida con las redes 4G y 5G.

Foto ilustrada (Fuente: VietnamPlus)
Foto ilustrada (Fuente: VietnamPlus)

Hanoi (VNA)- Vietnam prevé adoptar tempranamente la tecnología 6G y desplegarla de manera proactiva, adaptándola a las condiciones del país, informó hoy Nguyen Anh Cuong, subdirector del Departamento de Telecomunicaciones, durante la rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

El funcionario explicó que la investigación y el desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones específicas no pueden llevarse a cabo de manera aislada por cada país, sino que requieren coordinación, consenso y armonización entre los países y las redes de telecomunicaciones del mundo, a fin de garantizar un funcionamiento fluido y continuo a escala global.

En el pasado, Vietnam necesitó más de ocho años para producir y dominar los equipos 4G, desde el momento en que se establecieron oficialmente los estándares de esta tecnología. En el caso del 5G, gracias a la experiencia acumulada con el 4G, este período se redujo a casi dos años.

Según Anh Cuong, sobre la base de la experiencia y los logros alcanzados con el 4G y el 5G, Vietnam podría seguir acortando los plazos y dominar y desplegar la tecnología 6G de manera temprana en los próximos años.

Para prepararse para participar en la investigación, estandarización y dominio de la tecnología 6G, precisó, el Ministerio de Ciencia y Tecnología creó un Comité Directivo sobre 6G, integrado por organismos encargados de la gestión de las telecomunicaciones y las frecuencias, empresas y universidades.

base64-1785473123926100952039.png
En la cita (Fuente: baochinhphu.vn)



La creación de este comité permitirá a las empresas y universidades acceder a la tecnología 6G desde las primeras etapas de elaboración de los estándares, dijo.

También brindará oportunidades para que empresas y universidades participen en la investigación y elaboración de los estándares 6G, capten tempranamente la tecnología y puedan así desplegarla de manera proactiva y adaptada a las condiciones de Vietnam, agregó.

Según el Departamento de Telecomunicaciones, hasta la fecha los operadores vietnamitas han desplegado más de 40.000 estaciones 5G, con una cobertura de aproximadamente el 92% de la población, una de las velocidades de despliegue más rápidas del mundo.

Vietnam no se encuentra entre los países que desplegaron el 5G más tempranamente. Sin embargo, en cuanto a la velocidad de despliegue, se sitúa entre los países más rápidos del mundo.

Por lo general, los países desarrollados necesitan entre dos y tres años para alcanzar una cobertura 5G superior al 80% de la población. Vietnam solo necesitó poco más de un año para alcanzar una cobertura del 5G del 92% de la población, lo que demuestra la capacidad del país para dominar la tecnología, desplegarla y optimizar las redes.

Además, las empresas vietnamitas de telecomunicaciones han logrado dominar la tecnología, producir y comercializar equipos 5G conforme a los estándares internacionales. De las más de 40.000 estaciones 5G desplegadas actualmente, alrededor de 2.500 fueron fabricadas en Vietnam, lo que representa el 6% del total./.

VNA
#Vietnam #tecnología 6G #Nghị quyết 57 #NQ 57
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Trabajo creativo, prioridad para Vietnam

El máximo dirigente vietnamita instó a convertir el trabajo creativo en el principal motor del desarrollo, acelerando la innovación, la transformación digital y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología.

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El coronel Nguyen Ba Hung, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, interviene en el evento. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam impulsa la IA en misiones de paz de la ONU

El seminario internacional titulado "Proteger a los civiles, proteger a las fuerzas armadas y estar dispuesto en un entorno de misión digital e inteligencia artificial" se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios vietnamitas y extranjeros.

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Vietnam apuesta por la IA para acelerar crecimiento económico

La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.

Robots equipados con inteligencia artificial guían las visitas al Museo de Historia de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente:nhandan.vn)

Inteligencia artificial impulsa desarrollo de industrias culturales en Vietnam

En el desarrollo de las industrias culturales, la inteligenciar artificial (IA) se está convirtiendo en una tecnología fundamental que transforma la forma en que se crean, producen y distribuyen los productos, contribuyendo a la preservación del patrimonio, promoviendo la identidad nacional, mejorando la competitividad y expandiendo los mercados internacionales.

En la cita. (Fuente: VNA)

Vietnam fomenta la integración regional en ciencia cuántica

Una reunión ampliada de coordinadores cuánticos del Sudeste Asiático se llevó a cabo hoy en esta provincia vietnamita, con el fin de construir un ecosistema unificado de ciencia y tecnología cuántica en la región y los países vecinos.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam reafirma su papel como sede de ciencia internacional

La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron hoy la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de alrededor de 30 científicos investigadores jóvenes y estudiantes nacionales y extranjeros.

La sede del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel). (Fuente: Viettel)

Vietnam acelera desarrollo de empresas tecnológicas líderes

Para que las empresas tecnológicas vietnamitas puedan expandirse a nivel mundial, el Estado debe desempeñar un papel activo como facilitador, poniendo en marcha proyectos a gran escala, abriendo los primeros mercados y utilizando el poder adquisitivo público con vistas a fomentar las capacidades tecnológicas nacionales.