Vietnam podría acortar los plazos para dominar y desplegar la tecnología 6G

Hanoi (VNA)- Vietnam prevé adoptar tempranamente la tecnología 6G y desplegarla de manera proactiva, adaptándola a las condiciones del país, informó hoy Nguyen Anh Cuong, subdirector del Departamento de Telecomunicaciones, durante la rueda de prensa ordinaria del Ministerio de Ciencia y Tecnología.



El funcionario explicó que la investigación y el desarrollo de tecnologías de telecomunicaciones específicas no pueden llevarse a cabo de manera aislada por cada país, sino que requieren coordinación, consenso y armonización entre los países y las redes de telecomunicaciones del mundo, a fin de garantizar un funcionamiento fluido y continuo a escala global.



En el pasado, Vietnam necesitó más de ocho años para producir y dominar los equipos 4G, desde el momento en que se establecieron oficialmente los estándares de esta tecnología. En el caso del 5G, gracias a la experiencia acumulada con el 4G, este período se redujo a casi dos años.



Según Anh Cuong, sobre la base de la experiencia y los logros alcanzados con el 4G y el 5G, Vietnam podría seguir acortando los plazos y dominar y desplegar la tecnología 6G de manera temprana en los próximos años.



Para prepararse para participar en la investigación, estandarización y dominio de la tecnología 6G, precisó, el Ministerio de Ciencia y Tecnología creó un Comité Directivo sobre 6G, integrado por organismos encargados de la gestión de las telecomunicaciones y las frecuencias, empresas y universidades.

En la cita (Fuente: baochinhphu.vn)





La creación de este comité permitirá a las empresas y universidades acceder a la tecnología 6G desde las primeras etapas de elaboración de los estándares, dijo.



También brindará oportunidades para que empresas y universidades participen en la investigación y elaboración de los estándares 6G, capten tempranamente la tecnología y puedan así desplegarla de manera proactiva y adaptada a las condiciones de Vietnam, agregó.



Según el Departamento de Telecomunicaciones, hasta la fecha los operadores vietnamitas han desplegado más de 40.000 estaciones 5G, con una cobertura de aproximadamente el 92% de la población, una de las velocidades de despliegue más rápidas del mundo.



Vietnam no se encuentra entre los países que desplegaron el 5G más tempranamente. Sin embargo, en cuanto a la velocidad de despliegue, se sitúa entre los países más rápidos del mundo.



Por lo general, los países desarrollados necesitan entre dos y tres años para alcanzar una cobertura 5G superior al 80% de la población. Vietnam solo necesitó poco más de un año para alcanzar una cobertura del 5G del 92% de la población, lo que demuestra la capacidad del país para dominar la tecnología, desplegarla y optimizar las redes.



Además, las empresas vietnamitas de telecomunicaciones han logrado dominar la tecnología, producir y comercializar equipos 5G conforme a los estándares internacionales. De las más de 40.000 estaciones 5G desplegadas actualmente, alrededor de 2.500 fueron fabricadas en Vietnam, lo que representa el 6% del total./.