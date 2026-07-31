Vietnam refuerza el marco legal para acelerar la transformación digital

Hanoi (VNA) - Vietnam dio un nuevo impulso a su estrategia nacional de transformación digital con la entrada en vigor, el pasado 1 de julio, de la Ley de Transformación Digital, acompañada por un conjunto de decretos, estrategias e instrumentos destinados a consolidar el desarrollo del Gobierno, la economía y la sociedad digitales.



Durante una rueda de prensa celebrada este jueves en Hanoi, el subdirector de la Autoridad Nacional de Transformación Digital, Le Anh Tuan, afirmó que julio de 2026 marcó un punto de inflexión en este proceso gracias a la entrada en vigor de la nueva legislación y de sus normas de aplicación.



Entre los principales avances destacó la aprobación del decreto que desarrolla la ley, la Estrategia Nacional de Transformación Digital para el período 2026-2030, con visión hasta 2045, y el primer Marco Nacional de Arquitectura Digital, concebido para unificar el desarrollo de la infraestructura digital en todo el sistema político y garantizar una mayor interoperabilidad entre las instituciones.

Las autoridades también aprobaron un catálogo de 79 plataformas digitales nacionales de uso compartido, entre las que figuran el Portal Nacional de Servicios Públicos, VNeID, la Plataforma Nacional de Intercambio de Datos, el Portal Nacional de Datos, la Blockchain Nacional y el Asistente Virtual Nacional. Estas herramientas buscan facilitar el intercambio de información entre los organismos públicos, mejorar la interoperabilidad de los sistemas y evitar inversiones duplicadas en infraestructura tecnológica.

El viceministro de Ciencia y Tecnología Bui Hoang Phuong en la rueda de prensa (Foto: VNA)

​Asimismo, el Ministerio de Ciencia y Tecnología adoptó nuevas normas para regular la financiación, la evaluación y el control de calidad de los proyectos de transformación digital, además de establecer criterios para valorar el grado de preparación de los procedimientos administrativos antes de su digitalización, con el objetivo de aumentar la eficiencia de los servicios públicos.



Según las autoridades, este conjunto de medidas consolida un marco jurídico e institucional más sólido para acelerar la transformación digital y favorecer la construcción de un ecosistema digital más integrado, seguro y eficiente en todo el país.



Como parte de esta estrategia, el Gobierno puso en marcha un plan de acción de 100 días destinado a eliminar los principales obstáculos que dificultan la transformación digital dentro del sistema político. La iniciativa, que se desarrollará entre el 11 de julio y el 30 de noviembre de 2026, prioriza la solución de proyectos retrasados, el fortalecimiento de la coordinación entre ministerios y administraciones locales, así como la mejora de la conexión, el intercambio y el aprovechamiento de los datos públicos.



El viceministro de Ciencia y Tecnología Bui Hoang Phuong afirmó que este plan permitirá establecer un mecanismo de actuación más coordinado para acelerar la digitalización, fortalecer la gestión pública y ofrecer servicios digitales de mayor calidad a ciudadanos y empresas, contribuyendo al desarrollo de una administración más moderna y eficiente./.