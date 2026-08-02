Adoptan medidas drásticas para convertir la Resolución 57 en acciones concretas

Hanoi (VNA).– Más de 18 meses después de que el Buró Político del Partido Comunista de Vietnam (PCV) emitiera la Resolución Nº 57-NQ/TW sobre avances estratégicos en ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, las localidades de todo Vietnam han desplegado medidas concretas para convertirla en programas, mecanismos e iniciativas prácticas que impulsen el desarrollo nacional.



Del proceso a resultados medibles



Una reciente reunión del Comité Directivo Central sobre ciencia, tecnología, innovación y transformación digital, presidida por el secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, marcó una nueva etapa en la implementación de la Resolución 57 tras la reestructuración de esta entidad.



To Lam destacó que la reorganización no representa únicamente un ajuste administrativo, sino un cambio estratégico para responder a las exigencias de la nueva etapa de desarrollo.



La reunión hizo hincapié en la necesidad de pasar de la supervisión de la implementación a la gestión basada en resultados. Cada tarea debe definir claramente el problema que debe resolverse, los productos esperados, los usuarios finales, los organismos y personas responsables, las condiciones de ejecución y los criterios de evaluación.



Una tarea solo debe considerarse completada cuando sus resultados sean utilizados y generen impactos medibles. Los proyectos listos para su ejecución deben avanzar sin demora, mientras que los problemas pendientes deben contar con plazos y responsabilidades claramente definidos. Las iniciativas nuevas o sin precedentes pueden ser sometidas a programas piloto bajo condiciones controladas antes de una aplicación más amplia.



Esto refleja las crecientes expectativas respecto a los programas de ciencia y tecnología. Si bien las reformas institucionales y los marcos normativos han sentado las bases, el éxito se medirá ahora por las tecnologías, productos y contribuciones concretas al desarrollo socioeconómico.



To Lam también destacó la necesidad de transformar a Vietnam, pasando de una fuerza laboral basada en tareas rutinarias a una impulsada por la creatividad, convirtiendo los recursos humanos de alta calidad en el mayor activo estratégico del país a largo plazo. Los agricultores deben convertirse en agricultores digitales capaces de utilizar tecnologías agrícolas avanzadas; los trabajadores deben dominar equipos modernos; los empresarios deben liderar la innovación; y los funcionarios públicos deben pasar de una gestión administrativa a una gobernanza orientada al desarrollo.



Para lograrlo, las inversiones deben centrarse en proyectos de alto impacto y capacidad de expansión, con aplicaciones claras, en lugar de iniciativas dispersas que no generen tecnologías competitivas.



La investigación debe orientarse hacia la comercialización y el fortalecimiento de la competitividad nacional, con la participación de las empresas desde la identificación de desafíos hasta la investigación, las pruebas y el despliegue comercial. El Estado debe perfeccionar los mecanismos institucionales, encargar investigaciones, compartir riesgos y contribuir a crear mercados iniciales, mientras que las universidades y los institutos de investigación deben ser evaluados por el valor práctico de sus tecnologías y productos.



Estas prioridades proporcionan un marco de acción no solo para los organismos centrales, sino también para que los gobiernos locales desarrollen iniciativas adaptadas a sus condiciones específicas.



Se acelera la implementación a nivel local



La estrategia nacional se refleja cada vez más en programas locales concretos destinados a desarrollar recursos humanos cualificados, impulsar tecnologías estratégicas, fortalecer los vínculos entre instituciones de investigación y empresas, y llevar la innovación a aplicaciones prácticas.



La provincia central de Gia Lai se ha convertido en una de las localidades más activas al identificar la tecnología cuántica y los semiconductores como prioridades estratégicas.



La provincia organizó la Conferencia Internacional sobre Tecnología Cuántica y Semiconductores, lanzó el programa “Road to Vietnam Quantum” y declaró 2026 como el Año Cuántico de Gia Lai.



Los dirigentes provinciales señalaron que el enfoque en tecnología cuántica no busca simplemente seguir las tendencias mundiales, sino prepararse con anticipación mediante el desarrollo de talento, capacidad de investigación y asociaciones internacionales en tecnologías que se espera que definan el crecimiento futuro. La provincia aspira a promover simultáneamente la ciencia, la tecnología, la educación y un entorno favorable para la innovación.



Mientras tanto, el fortalecimiento de la gestión de la energía atómica se ha convertido en otra prioridad. La séptima Conferencia Nacional de Regulación Nuclear, celebrada en la provincia norteña de Quang Ninh, revisó los avances en la gestión de la seguridad radiológica y nuclear y definió prioridades para el período 2026-2035.



Los participantes pidieron mejorar el marco jurídico, fortalecer la capacidad reguladora, desarrollar recursos humanos conforme a los estándares del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y estrechar la coordinación entre los organismos reguladores, las autoridades locales y los socios internacionales. Estas medidas son consideradas esenciales para garantizar una expansión segura, protegida y conforme a los estándares internacionales de las aplicaciones de la energía atómica y del programa de energía nuclear de Vietnam.



Además del desarrollo de tecnologías emergentes, muchas localidades buscan reforzar la cooperación entre organismos estatales, universidades, institutos de investigación y empresas.



En un taller científico sobre el fortalecimiento de los vínculos entre el Gobierno, la academia y la industria, la provincia central de Lam Dong presentó planes para establecer un mecanismo de cooperación a largo plazo con las empresas como eje central. En lugar de limitarse a apoyar la investigación, la provincia busca promover una innovación basada en las necesidades reales del mercado.



Bajo este modelo de “cocreación”, las empresas participarían en la definición de prioridades de investigación, aportarían inversiones conjuntas, aplicarían los resultados de investigación y comercializarían nuevas tecnologías. El Estado coordinaría las políticas y recursos, mientras que las universidades y centros de investigación aportarían conocimientos especializados, soluciones tecnológicas y personal cualificado. El éxito se mediría por la comercialización y el impacto socioeconómico.



Este enfoque refleja la orientación establecida por el secretario general del Partido y presidente To Lam, quien pidió que las empresas participen en todo el proceso de innovación y que las instituciones de investigación sean evaluadas en función de las tecnologías y el valor que generan. La alineación entre las políticas del nivel central y la implementación por parte de las localidades demuestra los crecientes esfuerzos por hacer que la investigación responda mejor a las necesidades del desarrollo.



Más de 18 meses después de la introducción de la Resolución 57, su implementación ha entrado en una etapa en la que los resultados concretos son el factor más importante. Aunque las reformas institucionales siguen siendo fundamentales, la eficacia de la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital se evaluará cada vez más por la capacidad de ejecución y la creación de productos y tecnologías que aporten un valor tangible a la economía y la sociedad./.

VNA