Parlamento de Vietnam prepara reunión extraordinaria de la XVI Legislatura

Hanoi (VNA) - El presidente de la Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam, Tran Thanh Man, presidió hoy una reunión con los jefes de las delegaciones de diputados de la Legislación para intercambiar y unificar criterios sobre los principales contenidos de cara a la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.

En su intervención, Thanh Man subrayó que la reunión no solo tiene como objetivo preparar el evento, sino también unificar la percepción y la acción para garantizar que todas las decisiones de la Asamblea Nacional reflejen plenamente las orientaciones del Buró Político, el Secretariado, el Comité Central del Partido y del secretario general del Partido y presidente del país, To Lam, respondiendo a las exigencias del desarrollo nacional y a las expectativas de los electores y del pueblo.

Según el titular del Parlamento, el tercer Pleno del Comité Central del Partido adoptó importantes orientaciones estratégicas para el desarrollo del país. Sobre esa base, la Asamblea Nacional tiene la responsabilidad de institucionalizar de manera plena y oportuna las directrices del Partido mediante un marco jurídico de alta calidad, capaz de eliminar obstáculos, movilizar recursos y crear nuevos motores para el desarrollo.

Durante esta reunión extraordinaria, la Asamblea Nacional examinará 33 asuntos, entre ellos la aprobación de 15 proyectos de ley y cuatro resoluciones con carácter normativo; el análisis inicial de siete proyectos de ley; decisiones sobre asuntos de personal de su competencia y seis temas relevantes relacionados con el desarrollo socioeconómico y la inversión.

Thanh Man pidió a los diputados concentrarse en las cuestiones fundamentales, especialmente en los obstáculos institucionales y las políticas que aún presentan opiniones divergentes, garantizando la constitucionalidad, la legalidad, la coherencia y la viabilidad del sistema jurídico.

En la cita (Fuente: VNA)

Al afirmar que “el Parlamento no elabora leyes para cumplir un programa, sino para abrir el camino al desarrollo”, el dirigente destacó que lo más importante no es la cantidad de intervenciones, sino que cada opinión contribuya de manera efectiva al perfeccionamiento de las políticas y a la eliminación de las barreras para el desarrollo. Los proyectos de ley deberán seguir revisándose para resolver las disposiciones superpuestas o contradictorias y garantizar su aplicación inmediata tras su promulgación.

Respecto a las políticas de gran alcance, urgió a evaluar de forma integral su necesidad, constitucionalidad, legalidad, viabilidad y capacidad de implementación. Por otro lado, puntualizó que la integración de los Programas Nacionales de Objetivos debe estudiarse cuidadosamente para asegurar el cumplimiento de las metas aprobadas por el Parlamento.

Exhortó a mantener una estricta disciplina, garantizar la plena participación de los diputados en las sesiones, cumplir rigurosamente las normas sobre declaraciones públicas y protección de secretos de Estado, y fortalecer la aplicación de plataformas digitales para modernizar y elevar la eficiencia de las actividades parlamentarias.

Expresó su confianza en que los jefes de las delegaciones parlamentarias seguirán desempeñando un papel central, promoviendo al máximo la inteligencia y la responsabilidad de cada diputado, para que cada decisión de la Asamblea Nacional refleje la voluntad del Partido, las aspiraciones del pueblo y contribuya al perfeccionamiento del marco institucional y a la creación de nuevos motores para el desarrollo del país./.

​