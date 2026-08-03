Comercio exterior de Vietnam registra aumento de 28,1%

Hanoi (VNA)- En los primeros siete meses de 2026, el valor de las exportaciones e importaciones de bienes de Vietnam alcanzó los 659 mil 580 millones de dólares, lo que representó un aumento de 28,1% en comparación con el mismo período del año anterior.



La Oficina General de Estadísticas del Ministerio de Finanzas informó que las exportaciones de bienes totalizaron 319 mil 530 millones de dólares para un incremento interanual de 21,7%.



Entre ellos, el sector económico nacional llegó a los 63 mil 640 millones de dólares, una subida del 5,8%, ocupando así el 19,9% del total, mientras el área con capital de inversión extranjera (incluido el petróleo crudo) fue de 255 mil 890 millones de dólares, precisó la fuente.



En la etapa, 31 productos lograron una facturación por exportaciones superior a los mil millones de dólares, lo que representa el 93% del total (incluidos siete con valor superior a los 10 mil millones de dólares.



El grupo de productos industriales procesados alcanzó los 287 mil 910 millones de dólares, ocupando el 90,1% del total, seguido por los rubros agroforestales y acuático, entre otros.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Por otro lado, el valor de las importaciones de las mercancías consiguió más de 340 mil millones de dólares, un crecimiento interanual de 34,8%. El sector con capital de inversión extranjera contó con 247 mil 910 millones de dólares.



Hubo 40 artículos importados con un valor superior a mil millones de dólares, lo que representó el 93% del volumen total. De los cuales dos productos superaron los 10 mil millones de dólares.



Estados Unidos fue el principal receptor de los productos vietnamitas, con un valor de 104 mil 700 millones de dólares, mientras China figuró el principal mercado de importación de Vietnam, con un capital de 138 mil 600 millones de dólares.



Durante los primeros siete meses de 2026, la balanza comercial de bienes registró un déficit de 20 mil 520 millones de dólares (frente a un superávit de 10 mil 350 millones de dólares en el mismo periodo del año anterior).



De este total, el sector económico interno presentó un déficit de 28 mil 500 millones de dólares, mientras que el campo de inversión extranjera (incluido el petróleo crudo) registró un superávit de siete mil 980 millones de dólares.



Con el fin de impulsar las exportaciones, la directora de la Oficina de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, recomendó que el Gobierno se centre en implementar eficazmente soluciones para impulsar las actividades en el campo, empujar la promoción comercial, ampliar y diversificar la cadena de suministro, la de producción y los mercados de exportación e importación asociados con la mejora de la calidad de los rubros.



Asimismo, enfatizó en la importancia de participar de manera más profunda y amplia en las cadenas de suministro regionales y globales, así como aprovechar eficazmente las oportunidades que ofrecen los acuerdos de libre comercio firmados entre Vietnam y sus socios y aumentar las exportaciones hacia los mercados principales.



Al mismo tiempo, proporciona información y apoyo a las empresas para que cumplan con los nuevos estándares de los mercados de exportación, las asiste en litigios antidumping; crea condiciones para que las cuales accedan a capital, apliquen alta tecnología a la producción, mejoren la calidad y el valor de los productos para expandir los mercados de consumo y promuevan las exportaciones./.