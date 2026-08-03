Cerca de mil 300 estudiantes compiten en final internacional de AIMO 2026 en Hanoi

Hanoi (VNA) – Cerca de mil 300 estudiantes procedentes de 22 países y territorios se dieron cita el 2 de agosto en Hanoi para participar en la final internacional de la Olimpiada Matemática Internacional Asiática (AIMO) 2026, que se celebra por primera vez en Vietnam como sede de la ronda mundial de la competición.



Vietnam se ubicó entre las 10 delegaciones con mayor número de participantes, con casi 300 estudiantes, la cifra más alta registrada hasta ahora. Los concursantes vietnamitas llegaron de 18 provincias y ciudades, con Hanoi a la cabeza con más de 100 participantes, seguida de Thanh Hoa con 20, Ciudad Ho Chi Minh con 15 y Tuyen Quang con 14.



La prueba final de AIMO 2026 incluyó 30 preguntas, con una puntuación máxima de 150 puntos. El examen, estructurado en tres niveles de dificultad, estuvo diseñado para evaluar de manera integral el pensamiento matemático y la capacidad de resolución de problemas de los competidores. Durante la prueba, los concursantes no pudieron llevar teléfonos móviles, relojes inteligentes, calculadoras ni ningún material de consulta.



La ceremonia de entrega de premios tendrá lugar el 4 de agosto en el Centro Nacional de Convenciones de Hanoi.



La final internacional contó con la participación de estudiantes que habían obtenido al menos una medalla de bronce en sus respectivas competiciones nacionales de AIMO. Además de ser una oportunidad para demostrar sus habilidades matemáticas, el evento sirvió como un espacio para que los jóvenes intercambiaran conocimientos, establecieran nuevas amistades y ampliaran sus vínculos internacionales.



En Vietnam, la edición AIMO 2025-2026 fue organizada conjuntamente por el periódico Tien Phong y la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi. La ronda preliminar nacional de este año reunió a más de 11 mil estudiantes de 22 provincias y ciudades.



Después de varias fases de selección, mil 300 estudiantes llegaron a las finales nacionales, y cerca de 300 de los mejores concursantes lograron clasificarse para representar a Vietnam en la final internacional celebrada en Hanoi./.

VNA