Turismo sostenible gana protagonismo entre viajeros vietnamitas

Hanoi (VNA) - En esta nueva era, la industria turística se encuentra en un punto de inflexión, donde los valores del crecimiento económico deben ir acompañados de filosofías humanistas y sostenibles.



La mentalidad respecto a las experiencias de viaje ha cambiado significativamente. La industria del ocio ya no se trata simplemente de disfrute individual, sino que se está convirtiendo en un esfuerzo colectivo para aportar valor a la comunidad y al medioambiente.



Según un estudio realizado por la plataforma de viajes en línea Booking.com, el 85% de los visitantes vietnamitas afirma que el turismo sostenible es una prioridad absoluta, y un porcentaje similar también desea dejar una impresión positiva en su destino.



En realidad, el turismo siempre es un arma de doble filo para cualquier localidad. Una encuesta realizada por Booking.com a 32 mil 500 personas en 35 países muestra un fuerte consenso sobre las contribuciones de esta industria sin humo.



De los encuestados, el 76% de los vietnamitas consideran que el turismo es un motor positivo del desarrollo económico.



Las reveladoras estadísticas - el 60% de los residentes vietnamitas reportan crecimiento económico, el 55% aprovechan las oportunidades laborales y el 50% disfrutan de una diversificación de los servicios recreativos- reflejan el papel fundamental del turismo en la mejora de los medios de vida locales.



Sin embargo, se encuentran muchos datos preocupantes, sobre todo el 41% de las personas están preocupadas por la congestión del tráfico y la basura, el 32% tienen dificultades con el alto coste de la vida y el 25% se sienten abrumados por la afluencia de turistas. Estas paradojas ponen de relieve la necesidad de resolver el conflicto entre desarrollo y conservación.



Para abordar el problema de la masificación en los destinos turísticos más populares, una de las soluciones más fundamentales es modificar el itinerario de viaje de cada persona.



En lugar de aglomerarse en espacios ya congestionados, la tendencia de buscar "joyas vírgenes" como las localidades de Phu Yen y Ninh Thuan con sus playas prístinas, o Cao Bang y Mu Cang Chai con su ritmo de vida pausado en medio de una naturaleza majestuosa, está abriendo nuevas vías.



La dispersión de los flujos turísticos no solo reduce la presión sobre la infraestructura en las grandes áreas urbanas, sino que también brinda oportunidades para un desarrollo económico equitativo en zonas remotas, donde cada centavo gastado por los turistas es vital para la supervivencia de la comunidad local.



Junto con el cambio de ubicación, está la cuestión del momento oportuno. Viajar fuera de temporada alta no solo es una opción económica, sino también una iniciativa profundamente sostenible. Alrededor del 35% de los viajeros vietnamitas han comenzado a evitar lugares concurridos en busca de un ritmo más relajado.



Cuando el flujo de turistas se distribuye de manera uniforme a lo largo del año, las comunidades locales pueden evitar las fluctuaciones estacionales en sus ingresos, asegurando así una fuente de sustento más estable y sostenible.



Otro elemento clave que conforma el concepto de turismo sostenible es el transporte. Las estadísticas muestran que el 48% de los vietnamitas esperan un sistema de transporte público más completo para el turismo.



Cuando los turistas optan por caminar, ir en bicicleta o utilizar los autobuses de dos pisos y el metro en ciudades importantes como Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, contribuyen directamente a reducir las emisiones de carbono



Además de la responsabilidad económica, la responsabilidad ambiental es un compromiso inseparable. En un contexto donde la generación de residuos se ha convertido en una preocupación importante en muchos destinos turísticos, el hecho de que el 54% de los visitantes aspiran a minimizar los residuos durante su viaje es una señal alentadora.



Las agencias de viaje necesitan centrarse en experiencias que contribuyan directamente a la naturaleza, como las actividades de conservación de tortugas marinas en la isla de Con Dao o las excursiones que combinen la plantación de árboles y la recogida de basura en la cima de la montaña Dai Binh en Bao Loc./.

VNA