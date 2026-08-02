Vietnam impulsa la diplomacia local como motor de cooperación internacional

Hanoi (VNA) - En el marco de la 33ª Conferencia Diplomática, la 22ª Conferencia Nacional de Asuntos Exteriores Locales, bajo el tema “Elevar la labor de relaciones exteriores locales y movilizar eficazmente recursos internacionales para el desarrollo”, se celebró hoy en Hanoi, bajo la presidencia del canciller de Vietnam, Le Hoai Trung.

En la conferencia, que contó con la participación de más de 500 delegados, Hoai Trung destacó que la cita se desarrolla en un contexto de profundos cambios en la situación mundial y regional, con oportunidades y desafíos entrelazados. Mientras la paz, la cooperación y el desarrollo siguen siendo la tendencia principal, la competencia estratégica, comercial y científico-tecnológica se intensifica, exigiendo que la diplomacia renueve su pensamiento, se adapte proactivamente y acompañe estrechamente el proceso de desarrollo nacional.

Afirmó que el objetivo de crecimiento del 10% que Vietnam aspira alcanzar requiere la contribución de múltiples sectores, en los que la diplomacia local desempeña un papel importante. Según señaló, la integración internacional constituye una condición indispensable para el desarrollo exitoso de países, localidades, organizaciones y empresas.

Indicó que, si el XIII Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam definió la diplomacia como una fuerza “pionera”, el XIV Congreso por primera vez estableció que los asuntos exteriores y la integración internacional son una “tarea clave y permanente” de todo el sistema político. Por ello, la diplomacia local debe fortalecerse y convertirse en un componente importante de las estrategias de desarrollo de cada localidad.

Para evaluar la eficacia de la labor exterior local, el canciller estableció cuatro criterios: contar con productos concretos; generar resultados prácticos; garantizar avances conforme a los plazos establecidos; y obtener la confianza de la población.

El jefe de la diplomacia del país propuso cuatro principales orientaciones para el futuro. Primero, renovar el pensamiento y mejorar la planificación estratégica de las relaciones exteriores locales, vinculándolas con las estrategias, planes y programas de desarrollo socioeconómico; identificando socios, áreas prioritarias y proyectos de cooperación viables.

Segundo, renovar con fuerza la diplomacia al servicio del desarrollo, tomando como medida de eficacia la capacidad de transformar las relaciones exteriores en recursos y resultados concretos; impulsar la diplomacia económica, científica y tecnológica, así como promover la diplomacia cultural, los intercambios entre pueblos y el trabajo relacionado con los vietnamitas en el extranjero.

Tercero, renovar los mecanismos de liderazgo, gestión y coordinación para garantizar que la labor exterior local se implemente de manera uniforme y eficaz; fortalecer la cooperación entre las localidades, el Ministerio de Relaciones Exteriores, otros organismos y las agencias de representación vietnamitas en el extranjero, avanzando hacia sistemas comunes de información y coordinación.

Cuarto, consolidar la organización y construir un contingente de funcionarios de asuntos exteriores capaz de responder a las nuevas exigencias, con firmeza política, conocimientos especializados, dominio de idiomas extranjeros y capacidad de investigación, previsión, asesoramiento e implementación de proyectos de cooperación internacional.

El ministro pidió a las agencias de representación del país en el extranjero continuar apoyando eficazmente a las localidades y solicitó a estas informar de manera proactiva sobre dificultades y obstáculos para que la Cancillería pueda coordinar soluciones, perfeccionar los mecanismos de cooperación y elevar la eficacia de la labor exterior local en el futuro.

El viceministro de Asuntos Exteriores, Dang Hoang Giang, entrega certificados de reconocimiento del Ministerio de Asuntos Exteriores a los colectivos. Foto: VNA

A su vez, el vicecanciller Ngo Le Van informó que la labor exterior de las localidades ha experimentado cambios positivos desde la última conferencia.

Las localidades han firmado, renovado y mantenido vigentes 900 acuerdos internacionales, además de organizar y autorizar más de 2.500 conferencias y seminarios internacionales. La labor exterior ha desempeñado un papel importante en la ampliación de la cooperación y la movilización de recursos externos para el desarrollo socioeconómico.

En las sesiones temáticas de la conferencia, las localidades compartieron experiencias en la atracción de inversiones de alta calidad, el desarrollo científico-tecnológico, la ampliación de mercados de exportación, y la promoción de valores culturales, patrimoniales y turísticos sostenibles.

La cita concluyó con orientaciones y tareas concretas, creando una base para que la diplomacia local en el período 2026-2028 se convierta en un componente eficaz de las estrategias de desarrollo de cada localidad, contribuyendo a la implementación de la política exterior del Partido y a la construcción de una diplomacia vietnamita integral y moderna./.

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