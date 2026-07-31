Vietnam desarrollará nueva ruta turística ferroviaria entre Hue y Phong Nha-Ke Bang

Quang Tri, Vietnam (VNA) - El Comité Popular de la provincia centrovietnamita de Quang Tri, en coordinación con el Comité Popular de la ciudad de Hue y la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam, organizó un seminario y la firma de un memorando de cooperación para desarrollar el producto turístico ferroviario “Antigua capital de Hue - Phong Nha: Viaje de maravillas - Patrimonio mundial”.

Según el acuerdo, las partes coordinarán la investigación, construcción y desarrollo de esta ruta ferroviaria como un producto turístico característico de la región central de Vietnam, contribuyendo a diversificar los productos turísticos nacionales, mejorar la explotación de la línea ferroviaria Norte-Sur y fortalecer la promoción, la conexión empresarial y la ampliación de los mercados de visitantes nacionales e internacionales.

El producto busca promover los valores culturales, naturales, históricos y paisajísticos de la ciudad de Hue, la provincia de Quang Tri y el Parque Nacional Phong Nha - Ke Bang, declarado Patrimonio Natural Mundial; así como impulsar un turismo verde y sostenible asociado con la conservación y promoción del patrimonio.

El memorando también tiene como objetivo atraer recursos sociales para invertir en infraestructura, servicios y productos turísticos vinculados a la ruta ferroviaria, contribuyendo a mejorar la competitividad de los destinos y el desarrollo socioeconómico.

En un vagón del tren turístico “Antigua capital de Hue - Phong Nha: Viaje de maravillas - Patrimonio mundial” (Fuente: VNA)

Según el plan previsto, el tren turístico “Antigua capital de Hue - Phong Nha: Viaje de maravillas - Patrimonio mundial”, invertido por la Corporación de Ferrocarriles de Vietnam, comenzará oficialmente sus operaciones el 1 de septiembre de 2026. El convoy estará compuesto por 8 vagones, con una capacidad aproximada de 304 pasajeros, incluidos 5 vagones con asientos giratorios de 360 grados, 1 vagón VIP, 1 vagón comunitario y 1 vagón de servicios y entretenimiento.

El diseño del tren se inspira en los valores culturales, turísticos y patrimoniales de Hue y Quang Tri, con equipamiento moderno y aplicación de tecnología para la interpretación y comunicación. Los vagones contarán con espacios para presentar la gastronomía típica de ambas localidades, combinados con actuaciones artísticas, actividades de entretenimiento y eventos a bordo.

La ruta tendrá una longitud aproximada de 190 kilómetros y pasará por las estaciones de Hue – Dong Ha – My Trach – Dong Hoi – Tho Loc. Cada parada tendrá una temática propia: Hue, destino de patrimonio cultural; Dong Ha, destino de paz; My Trach, recuerdos y personajes históricos; Dong Hoi, puerta de entrada al turismo marítimo; y Tho Loc, puerta de acceso al Parque Nacional Phong Nha – Ke Bang.

En las estaciones se habilitarán espacios de fotografías, zonas de introducción y venta de productos OCOP; a lo largo de la ruta se crearán puntos paisajísticos destacados bajo el concepto “Vía férrea - Camino de flores”.

El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Quang Tri informó que el objetivo del producto es construir un itinerario turístico integral y diferenciado, centrado en la experiencia del visitante. En esta ruta, el ferrocarril no será únicamente un medio de transporte, sino también un componente del producto turístico, conectando Hue con los destinos históricos, culturales y naturales de Quang Tri y Phong Nha – Ke Bang.

Las localidades esperan que la nueva ruta amplíe el espacio de desarrollo turístico, fortalezca la conexión entre los destinos del centro de Vietnam y promueva un ecosistema de turismo ferroviario verde y sostenible. Actualmente, las empresas turísticas de Quang Tri y Hue están elaborando paquetes de servicios y programas de visitas asociados con la ruta, que serán anunciados antes de la puesta en funcionamiento oficial del tren./.

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