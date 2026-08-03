Maratón del Patrimonio de Bahía de Ha Long espera atraer a 18 mil corredores

Quang Ninh, Vietnam (VNA).– Se espera que el Maratón del Patrimonio de la Bahía de Ha Long 2026 reúna a unos 18.000 corredores nacionales e internacionales durante su celebración del 20 al 22 de noviembre, informaron hoy los organizadores.



El evento continúa siendo la única carrera en ruta de Vietnam que cuenta con la certificación World Athletics Label, un reconocimiento que destaca su organización conforme a estándares internacionales, sus estrictos protocolos médicos y de seguridad, las medidas contra el dopaje y la calidad del circuito de competición.



Los participantes competirán en las categorías de maratón de 42,195 km, medio maratón de 21,0975 km, 10 km y 5 km. Con salida y llegada en el Palacio de Planificación, Ferias y Exposiciones de Quang Ninh, el recorrido volverá a incluir carreteras completamente cerradas al tráfico a lo largo de la bahía de Ha Long, una ruta que la revista Runner’s World UK incluyó entre los 50 circuitos de carrera más espectaculares del mundo.



Los organizadores anunciaron a Li-Ning como patrocinador diamante y socio exclusivo de indumentaria para la edición de este año, además de presentar una camiseta oficial ultraligera fabricada con un avanzado tejido de microfibra y lanzar la Copa Dragón Verde, una nueva competición dirigida a la comunidad empresarial.



Nguyen Tri, director ejecutivo de DHA Vietnam, empresa propietaria y organizadora de la carrera, afirmó que la conservación de la certificación World Athletics Label reafirma la calidad internacional del maratón y la creciente posición de Vietnam en el calendario mundial de carreras de larga distancia.



Los organizadores aspiran a convertir el evento en un producto deportivo y turístico de primer nivel que contribuya a promocionar la bahía de Ha Long y el turismo de Vietnam.



En un mensaje de felicitación, el presidente de la Asociación Internacional de Maratones y Carreras de Distancia (AIMS), Paco Borao, elogió los altos estándares de la competición y señaló que el evento tiene el potencial de impulsar el turismo deportivo en Ha Long, al igual que grandes maratones han contribuido al desarrollo turístico de ciudades patrimoniales como París, Tokio, Atenas y Valencia.



En la edición de 2025, el atleta Kennedy Kiprop Chelimo estableció el récord masculino del circuito con un tiempo de 2 horas, 13 minutos y 57 segundos, lo que consolidó la reputación del evento como “La carrera más rápida de la región” y aumentó aún más su atractivo para los corredores internacionales de élite./.





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