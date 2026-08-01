Filatelia para preservar memoria y soberanía de Vietnam

An Giang, Vietnam (VNA) - En una modesta vivienda de la comuna de Thoai Son, en la provincia survietnamita de An Giang, Tran Huu Hue, de 74 años, atesora decenas de álbumes de sellos postales que considera auténticas joyas, pues cada uno representa una pequeña página de la historia, preserva la memoria nacional y acerca Vietnam a los pueblos del mundo.

Su pasión por la filatelia comenzó a los 14 años, cuando estudiaba en el bachillerato Thoai Ngoc Hau, en Long Xuyen. A partir de sellos recuperados de antiguos sobres, fue descubriendo el valor histórico, cultural y geográfico que encerraba cada ejemplar. Las dificultades económicas de aquella época hicieron que apreciara aún más estas pequeñas piezas.

Con el propósito de ampliar su colección, mantuvo durante décadas contacto con filatelistas dentro y fuera del país. Tras convertirse en miembro del Club Filatélico de Japón, se integró en una red internacional de intercambio de sellos con coleccionistas de Japón, Cuba, Alemania, la antigua Unión Soviética, la India, Laos, Sri Lanka y muchos otros países.

Después de más de seis décadas de dedicación, Huu Hue reúne alrededor de 10 mil sellos vietnamitas y más de 300 mil sellos internacionales procedentes de 60 países y/o territorios. Además, ha completado 24 colecciones temáticas dedicadas al Presidente Ho Chi Minh, las mujeres vietnamitas, la cultura popular, el transporte, las fuerzas armadas, personajes ilustres y los paisajes del país.

En 1998, su colección "Ho Chi Minh, el nombre más bello" obtuvo la medalla de bronce en la Segunda Exposición Nacional de Sellos Postales. Tres años más tarde, otras tres colecciones suyas también fueron galardonadas.

El sello "Bac Ho – Interzona V". (Fuente: VNA)

Entre todas ellas, la más significativa es la dedicada al Presidente Ho Chi Minh, integrada por más de dos mil sellos y sobres emitidos por Vietnam y numerosos países. Considera especialmente valioso el sello "Bac Ho – Interzona V", emitido en 1952, del que actualmente solo existen dos ejemplares en manos de coleccionistas vietnamitas.

Otra colección a la que dedica un especial esfuerzo es "Hoang Sa y Truong Sa pertenecen a Vietnam a través de los sellos postales". Entre 2010 y 2018 envió cerca de 200 sobres con sellos sobre Hoang Sa (Paracel) y Truong Sa (Spratly) a coleccionistas extranjeros, pidiéndoles que añadieran sellos locales y los devolvieran a Vietnam con el matasellos del país de origen. Hasta la fecha ha seleccionado 77 sobres representativos, contribuyendo así a difundir, mediante el intercambio cultural, el mensaje sobre la soberanía marítima de Vietnam.

A comienzos de 2026, la Organización de Récords de Vietnam (VietKings) reconoció a Huu Hue y a su esposa por poseer la mayor colección temática de sellos postales sobre cultura, historia y vida cotidiana, y distinguió a Huu Hue por sus 60 años de investigación y colección filatélica, así como por sus aportes a este movimiento nacional.

Desde hace años, también mantiene clubes filatélicos en su localidad y lleva sus colecciones a las escuelas para contar a los estudiantes historias sobre Ho Chi Minh, los héroes nacionales y la historia de Vietnam. Para él, los sellos postales no solo preservan el pasado, sino que también inspiran a las nuevas generaciones y fortalecen su amor por la historia y el orgullo nacional./.