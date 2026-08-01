Esfuerzos para mantener título de Geoparque Global de la UNESCO Dak Nong

Lam Dong, Vietnam (VNA) - El Geoparque Global Dak Nong, en la provincia altiplana de Lam Dong, se está preparando activamente para la reevaluación prevista para julio de 2027, con el fin de mantener su título internacional reconocido por la UNESCO e impulsar el desarrollo turístico sostenible.

Comparado con un "museo al aire libre" en medio de la inmensidad de la Altiplanicie Occidental (Tay Nguyen), el geoparque abarca una superficie de casi cuatro mil 760 kilómetros, lo que representa el 73,1% del área natural de la antigua provincia de Dak Nong.

Este lugar posee un sistema único de cuevas volcánicas en roca basáltica, representativo del Sudeste Asiático, con cerca de 50 cuevas que suman una longitud total de más de 10 kilómetros.

La intensa actividad volcánica joven ha dejado seis cráteres junto con 65 puntos de patrimonio geológico y geomorfológico, además de famosas cascadas como Lieng Nung, Gia Long y Trinh Nu. Los vestigios de asentamientos prehistóricos y los fósiles hallados confirman que esta región fue parte de un océano antiguo hace millones de años.

El profesor asociado Tran Tan Van (con sombrero), presidente de la Red Mundial de Geoparques de la UNESCO en Vietnam, inspecciona el sistema de cuevas volcánicas en el Geoparque Mundial Dak Nong. (Fuente: VNA)

No solo destaca por su geología, sino que también es un espacio de convergencia de la identidad cultural de más de 40 etnias, preservando el Espacio de la Cultura de los Gongs de Tay Nguyen y el Monumento Nacional Especial de la Ruta Ho Chi Minh. La armonía entre la naturaleza y la cultura ha creado una marca distintiva llamada "Tierra de los Sonidos".

Para prepararse para la reevaluación de 2027, la provincia de Lam Dong ha implementado de manera sincronizada siete grupos de recomendaciones de la UNESCO, que incluyen la conservación del patrimonio geológico, el perfeccionamiento del sistema de identidad, la mejora de la infraestructura, el desarrollo del geoturismo y la expansión de la red de socios.

El Departamento de Cultura, Deportes y Turismo lidera la revisión de tres rutas de experiencia y 41 puntos de patrimonio para completar el expediente que se presentará a la UNESCO antes del 31 de enero de 2027.

Entrada a la cueva volcánica C7, Geoparque Dak Nong. (Fuente: VNA)

Los departamentos y sectores relevantes también han recibido tareas específicas: el Departamento de Ciencia y Tecnología realiza la digitalización del patrimonio; el Departamento de Educación y Formación integra contenidos educativos en las escuelas; y las localidades fortalecen la gestión de tierras, la protección del paisaje y el desarrollo de productos OCOP (Cada Comuna, Un Producto).

Toda la infraestructura y los contenidos de exhibición deben estar terminados y listos para ser puestos a prueba antes del 31 de mayo de 2027. Mantener el título no solo ayuda a preservar el patrimonio, sino que también sirve de motor para el desarrollo socioeconómico de la zona occidental de la provincia de Lam Dong./.