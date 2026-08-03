Festival de Otoño de Hue ofrecerá vibrante combinación de patrimonio, música y deportes

Hue, Vietnam (VNA).– El Festival de Otoño, uno de los cuatro eventos estacionales destacados del Festival de Hue 2026, se celebrará durante agosto y septiembre con un variado programa de actividades culturales, deportivas, musicales y patrimoniales, destinado a honrar la rica identidad de la antigua capital imperial de Vietnam.



Según el comité organizador, durante todo el mes de agosto el Festival Deportivo de Hue contará con 19 disciplinas deportivas junto con otras actividades del Festival de Otoño. El programa busca mejorar la salud pública, preservar los valores culturales y deportivos tradicionales, así como fortalecer los intercambios entre esta ciudad central y otras localidades. Se espera la participación de más de 15.000 atletas y espectadores nacionales e internacionales.



Uno de los momentos más destacados será el Hue Wonderverse Music Fest 2026, un festival internacional de patrimonio y música que tendrá lugar del 30 de agosto al 1 de septiembre en la Plaza del Centro Deportivo de la ciudad de Hue. El evento será de acceso gratuito para residentes y visitantes durante las celebraciones del Día Nacional de Vietnam.



El punto culminante serán dos grandes conciertos con la participación de destacados artistas vietnamitas e internacionales bajo el tema “City Awakening”. Al combinar actuaciones contemporáneas con el legado cultural de Hue, los conciertos buscan mostrar una ciudad que preserva sus tradiciones al tiempo que impulsa la innovación y la integración internacional.



Otra gran atracción será el Festival del Palacio de Hue Nam, uno de los festivales religiosos folclóricos más singulares de Hue, que se celebrará del 20 al 22 de agosto. Además, un programa artístico especial para conmemorar el Día Nacional (2 de septiembre) tendrá lugar en la calle peatonal Hai Ba Trung, en el barrio de Thuan Hoa.



En septiembre se desarrollará una serie de eventos culturales y deportivos, entre ellos una tradicional regata en el río Huong, el Festival de Danza del León, la ceremonia inaugural de los Juegos Deportivos de Hue y las celebraciones del Festival del Medio Otoño.



Los visitantes también podrán disfrutar del programa “Tuong Hue – Ngan xua am vong”, que acerca al público el teatro clásico real de Hue, así como de la celebración “Noche de Luna Llena en el Palacio Imperial”, que ofrecerá experiencias del Festival del Medio Otoño en el histórico complejo real.



Otras actividades, como el Festival Truyen Lo, que rinde homenaje a estudiantes destacados, y el festival infantil de arte “Sac mau em yeu” (Los colores que amamos), contribuirán a enriquecer las celebraciones otoñales.



Según el comité organizador, el Festival de Otoño de Hue 2026 promete brindar una experiencia cultural memorable, al combinar festivales tradicionales, espectáculos patrimoniales y música contemporánea para resaltar el atractivo cultural perdurable de esta ciudad./.

VNA