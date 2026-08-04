Sector frutícola vietnamita apuesta por fortalecer sus exportaciones hacia China

Hanoi (VNA) - Para alcanzar el objetivo de exportar productos agrícolas, forestales y acuáticos por valor de 74 mil millones de dólares en 2026, se espera que el sector frutícola de Vietnam siga siendo uno de los principales motores de crecimiento.



Con un crecimiento de dos dígitos y un enorme espacio de mercado, especialmente China, esta rama se enfrenta a diversas oportunidades para avanzar en el contexto que los obstáculos relacionados con los códigos de las zonas de cultivo y de las instalaciones de envasado se están eliminando gradualmente.



China es actualmente el mayor mercado de consumo de frutas del mundo y también constituye el receptor más importante para frutas y verduras vietnamitas. En los últimos años, la demanda de importaciones de frutas de ese país ha aumentado continuamente, abriendo muchas oportunidades para los productos agrícolas de la nación indochina.



Vietnam ha superado a Chile y se ha convertido en uno de los dos mayores proveedores de frutas a China.



Además del durián, Vietnam envia a China otras frutas como plátanos, cocos frescos, longan y lichi, entre otros.



Nguyen Thanh Binh, presidente de la Asociación Vietnamita de Frutas y Verduras, informó que las exportaciones de esos artículos a China han superado los cinco mil 500 millones de dólares hasta el momento, sin embargo, aún existe un importante espacio de crecimiento.



Actualmente, las frutas vietnamitas se concentran en unas pocas áreas y su presencia en muchas localidades del interior de China aún no se ha extendido.



Además de las frutas que ya se han exportado oficialmente, Vietnam todavía tiene muchos productos potenciales que esperan acceder a ese mercado a través de protocolos del control fitosanitario.



Entre las principales categorías de productos, el durían sigue considerándose el motor de crecimiento más importante.



Según el Departamento de Cultivo y Protección Vegetal de Vietnam, el país cuenta en la actualidad con aproximadamente 192 mil hectáreas de durian. La producción alcanzó 1,8 millones de toneladas en 2025, cifra que se prevé llegar hasta 2,1 millones de toneladas en 2026.



Hasta la fecha, el durían vietnamita se ha exportado a 28 mercados de todo el mundo.



Además del durían, se considera que el plátano tiene un importante potencial de crecimiento. Vietnam se encuentra actualmente entre los 10 principales exportadores de plátano del mundo, con un valor de aproximadamente 418,7 millones de dólares, mientras que China importa plátanos por un valor cercano a los mil millones de dólares anuales.



Nguyen Quoc Manh, subjefe de dicho Departamento, afirmó que China continúa siendo el mercado más importante para las frutas y verduras de Vietnam.



En los últimos años, las exportaciones de los mencionados productos a ese mercado han mantenido una tasa de crecimiento de aproximadamente el 65-70% anual. Por lo tanto, mantener y ampliar el acceso al mercado chino es crucial para el crecimiento de todo el sector.



Sin embargo, las oportunidades siempre conllevan desafíos considerables. Uno de los principales obstáculos actualmente se refiere a la emisión y gestión de los códigos de zonas de cultivo y de instalaciones de envasado, requisitos obligatorios para que muchos tipos de frutas puedan exportarse oficialmente a los principales mercados, incluido China.



Para hacer frente a estas dificultades, el Gobierno ha emitido recientemente la Resolución N° 36/2026/NQ-CP, que estipula la simplificación de los procedimientos administrativos relativos a los códigos de zonas de plantación y los de establecimientos de envasado.



La resolución ha ayudado a acortar el tiempo de procesamiento, reducir los costos de cumplimiento y fortalecido la postinspección, la trazabilidad y la gestión de las infracciones. Se espera que esto impulse aún más las exportaciones, ya que la cosecha de durían en Tay Nguyen (Altiplanicie Occidental) está a punto de entrar en su temporada alta.



Simultáneamente, el sector agrícola está promoviendo el desarrollo de una base de datos de códigos de zonas de cultivo vinculada a la base de datos de tierras; fomentando el desarrollo de cooperativas y diversas formas de alianzas productivas con vistas a formar grandes áreas concentradas de materia prima que satisfagan las necesidades de los mercados de importación.



Asimismo, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente está negociando activamente con China para ampliar la lista de frutas aptas para la exportación oficial, al tiempo que busca impulsar aún más las ventas a Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, Australia y otros de alto valor.



Si se aprovechan eficazmente las oportunidades que ofrecen los principales mercados, el sector de frutas y verduras contribuirá significativamente al objetivo de alcanzar los 74 mil millones de dólares por concepto de exportaciones agroforestales y acuáticas para 2026./.

VNA