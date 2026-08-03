Economía

Caída de precios de combustibles y alimentos reduce un 0,12% el IPC de Vietnam de julio

El IPC de Vietnam disminuyó un 0,12% en julio respecto a junio, impulsado por la caída de los precios de los combustibles y los alimentos, mientras que la inflación acumulada en los primeros siete meses del año se situó en el 4,39%.

Un rincón del supermercado AEON Long Bien en Hanoi. (Foto: VNA)
Un rincón del supermercado AEON Long Bien en Hanoi. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – El índice de precios al consumidor (IPC) de Vietnam descendió un 0,12% en julio respecto al mes anterior, debido principalmente a la caída de los precios de los combustibles en el mercado interno, en línea con la tendencia internacional, y al abaratamiento de los alimentos gracias a una oferta abundante, informó la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas.

En comparación con diciembre de 2025, el IPC de julio aumentó un 3,08%, mientras que el incremento interanual fue del 4,45%. En los primeros siete meses del año, el IPC acumuló un alza media del 4,39% respecto al mismo periodo de 2025, mientras que la inflación subyacente se situó en el 4,19%.

De los 11 principales grupos de bienes y servicios que integran la cesta de consumo, ocho registraron aumentos de precios y tres experimentaron descensos durante julio.

La ONE señaló que varios grupos de productos y servicios fueron los principales responsables del aumento del IPC entre enero y julio. Los precios de la vivienda, la electricidad, el agua, los combustibles y los materiales de construcción crecieron un 6,72% interanual, lo que aportó 1,53 puntos porcentuales al índice general. Por su parte, el transporte aumentó un 5,01%, con una contribución de 0,5 puntos porcentuales, mientras que los servicios de alimentación y restauración subieron un 4,77%, aportando 1,71 puntos porcentuales.

Entre los alimentos, el precio de la carne de cerdo aumentó un 4,54% y el de la carne de ave un 4,42%. Asimismo, los servicios de restauración se encarecieron un 7,01% debido al incremento de los costos de los insumos y de los servicios.

La ONE destacó que el ritmo de crecimiento del IPC se ha moderado de forma gradual en los últimos meses. Después de alcanzar un incremento interanual del 5,46% en abril, la tasa se redujo al 4,69% en junio y al 4,45% en julio.

El crecimiento promedio del IPC en los siete primeros meses del año fue superior al 3,26% registrado en el mismo periodo de 2025, impulsado principalmente por el aumento de los precios de los combustibles y del gas para cocinar, así como por el encarecimiento de la vivienda, los servicios públicos, los materiales de construcción, los alimentos y los servicios de restauración, en un contexto de mayores costos de producción y recuperación de la demanda de los consumidores.

Por otro lado, el precio del oro en el mercado interno cayó un 3,02% respecto a junio, aunque permaneció un 19,15% por encima del nivel registrado un año antes. En tanto, el índice de precios del dólar estadounidense en el mercado nacional avanzó un 0,18% en comparación con el mes anterior.

La inflación subyacente aumentó un 0,33% respecto a junio y un 4,63% en términos interanuales durante julio. En el acumulado de los primeros siete meses, su incremento promedio fue del 4,19%, por debajo del crecimiento general del IPC, ya que los precios de los combustibles, el gas y los alimentos - excluidos de este indicador - fueron algunos de los principales factores que impulsaron la inflación general./.

VNA
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