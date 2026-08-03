Vietnam recuerda a Fidel Castro como gran amigo del país

Hanoi (VNA)- La Academia Nacional de Política Ho Chi Minh llevó a cabo hoy en Hanoi una conferencia científica titulada "El camarada Fidel Castro: el gran líder de la revolución cubana, un luchador internacional tenaz y un gran amigo del pueblo vietnamita".



Se trata de un acontecimiento político y científico de particular trascendencia y relevancia práctica, en conmemoración al 100 aniversario del natalicio del Presidente Fidel Castro Ruz (13 de agosto de 1926 - 13 de agosto de 2026).



Al intervenir en el evento, el Dr. Nguyen Manh Hung, subdirector de la Academia Política Nacional Ho Chi Minh y vicepresidente del Consejo Teórico Central del Partido Comunista de Vietnam, repasó la gloriosa trayectoria revolucionaria del dirigente cubano y afirmó que la estatura, la influencia y los grandes ideales del Presidente Fidel Castro trascendieron las fronteras geográficas de una sola nación.



El camarada fue un internacionalista convencido, un teórico y practicante excepcional del movimiento comunista y obrero internacional, destacó.



La relación entre los Partidos, los Estados y los pueblos de Vietnam y Cuba, fundada por el Presidente Ho Chi Minh y el Presidente Fidel Castro, y cultivada diligentemente por generaciones de líderes y las personas de ambos países, se ha convertido en un símbolo ejemplar de solidaridad fraterna, cooperación integral y confianza mutua en la historia de los nexos internacionales, apuntó.



Vietnam jamás olvidará las palabras inmortales, extraídas del corazón del Comandante en Jefe Fidel Castro durante los años más brutales de la guerra de resistencia del pueblo contra el imperialismo estadounidense: "Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre", reiteró.



La imagen de Fidel Castro izando con orgullo la bandera del Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur en la zona liberada no es solo un símbolo del espíritu vietnamita, sino que también se ha convertido en un símbolo de la inquebrantable y firme solidaridad en la lucha entre las dos naciones, enfatizó.



A su vez, el embajador de Cuba en Vietnam, Rogelio Polanco Fuentes, afirmó que la conferencia científica se considera un homenaje especial a los recuerdos que el presidente Fidel Castro guardaba de Vietnam, un país que siempre admiró por su heroica tradición de lucha y donde dedicó su corazón y su alma al internacionalismo y la solidaridad.



En la ocasión, los participantes se centraron en esclarecer la vida, la trayectoria y las inmensas contribuciones del Presidente Fidel Castro al movimiento de liberación nacional y a la construcción del socialismo en Cuba; lo que reflejó el carácter científico, revolucionario y humanista de sus ideas sobre la protección de la independencia y la soberanía nacionales, la construcción del socialismo; su incansable espíritu antiimperialista; y el establecimiento de un orden mundial justo y democrático.



Los delegados también reafirmaron los nobles sentimientos y la ayuda desinteresada y pura de ese líder y del pueblo cubano a Vietnam y alabaron el gran símbolo de la especial amistad tradicional y el espíritu de "Por Vietnam, Cuba está dispuesta a dar hasta su propia sangre".



Las valiosas lecciones deben promoverse aún más para elevar las relaciones entre Vietnam y Cuba en el nuevo contexto, consideraron./.

VNA