Condenan a siete años de prisión a Doan Bao Chau por propaganda contra el Estado de Vietnam

Hanoi (VNA)- El Tribunal Popular de Hanoi condenó hoy, en un juicio de primera instancia celebrado en ausencia del acusado, a Doan Bao Chau a siete años de prisión por el delito de “fabricar, almacenar, difundir o propagar información, documentos y materiales con el propósito de oponerse al Estado de la República Socialista de Vietnam”, según el artículo 117, apartado 1, inciso b, del Código Penal de 2015.



De acuerdo con la acusación presentada por la Fiscalía Popular de Hanoi, el 2 de mayo de 2024 la Agencia de Investigación de Seguridad de la Policía de Hanoi recibió una denuncia y documentación sobre la participación de Bao Chau, nacido en 1968 y residente en el barrio capitalino de Giang Vo, en transmisiones en directo a través del canal de YouTube BBC Tieng Viet (BBC en idioma vietnamita) y de su cuenta personal de Facebook “Chau Doan”, cuyo contenido, de acuerdo con la acusación, distorsionaba y difamaba a las autoridades, difundía informaciones falsas que generaban inquietud entre la población y promovía propaganda de guerra psicológica.



El 24 de abril de 2025 se inició el proceso penal y, el 30 de junio del mismo año, las autoridades formularon cargos contra Bao Chau por el citado delito. Sin embargo, el acusado huyó, por lo que el 25 de julio del mismo año, la policía emitió una orden de búsqueda y captura.



Según la investigación, Bao Chau creó, administró y utilizó la cuenta de Facebook “Chau Doan”, desde la cual, entre 2016 y 2021, realizó transmisiones en directo y difundió videos que, según las autoridades, contenían propaganda de guerra psicológica, informaciones falsas destinadas a provocar inquietud entre la población y contenidos dirigidos contra el Estado y las autoridades.



Bao Chau reconoció que la voz y la imagen que aparecían en esos videos eran suyas, aunque afirmó que no tenía la intención de oponerse al Estado. Posteriormente abandonó su lugar de residencia.



Antes de la apertura del juicio, el Tribunal Popular de Hanoi instó al acusado a entregarse para beneficiarse de la política de clemencia de la ley y comparecer para ejercer su derecho a la defensa. Al no hacerlo, el proceso se celebró en su ausencia conforme a la legislación vigente.



El tribunal consideró que la conducta del acusado constituía un peligro para la sociedad, atentaba contra la seguridad nacional, afectaba la estabilidad y el desarrollo sostenible del sistema socialista y perturbaba el orden y la seguridad públicos, por lo que estimó necesario imponer una sanción severa.



Además de la pena de siete años de prisión, el tribunal impuso a Bao Chau cinco años de libertad vigilada, contados a partir del cumplimiento de la condena de cárcel. El acusado podrá presentar recurso de apelación en un plazo de 15 días desde la recepción o notificación legal de la sentencia./.

VNA