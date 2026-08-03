Gobierno vietnamita acelera ejecución de resoluciones del III pleno del Comité Central del Partido

Hanoi (VNA)- El primer ministro Le Minh Hung instó hoy a ultimar de manera urgente los programas y planes para materializar las resoluciones y conclusiones del tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, así como a desplegar de forma coordinada las tareas de desarrollo socioeconómico.



Durante la reunión ordinaria del Gobierno correspondiente a julio de 2026, celebrada en Hanoi, el dirigente valoró los informes y opiniones presentados por los ministerios y organismos, y encargó a la Oficina gubernamental incorporar las observaciones formuladas para completar el proyecto de resolución de la sesión.



No obstante, advirtió que el país aún enfrenta considerables desafíos, entre ellos la presión para mantener la estabilidad macroeconómica mientras se persigue un crecimiento de dos dígitos; las tensiones sobre el capital, los tipos de interés y la liquidez del sistema financiero; el retraso en la promulgación de documentos normativos; un crecimiento de la industria, los servicios y la construcción por debajo de lo previsto; la falta de sostenibilidad del comercio exterior; así como la lenta ejecución de la inversión pública y de los proyectos pendientes.



Añadió que el complejo escenario internacional y la llegada de la temporada de lluvias y tifones exigen una actuación más proactiva por parte de ministerios, sectores y autoridades locales.



Minh Hung precisó que los programas y planes del Gobierno para ejecutar las resoluciones del tercer pleno del Comité Central del Partido quedarán finalizados inmediatamente después de la reunión, mientras que los ministerios y organismos deberán emitir o actualizar sus respectivos planes de acción antes del 10 de agosto para garantizar una aplicación coherente y coordinada. Asimismo, les instó a supervisar estrechamente el cumplimiento de las tareas asignadas, asegurando el respeto de los plazos y los estándares de calidad establecidos.



En el ámbito institucional, pidió acelerar la preparación de 24 proyectos de ley y resolución para la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de la XVI Legislatura y cerca de 40 iniciativas legislativas para el período ordinario previsto en octubre de 2026. También solicitó ampliar las consultas con organismos competentes, empresas y ciudadanos, estudiar la inclusión de los negocios individuales y las personas físicas en el proyecto de Ley de Desarrollo de las Pequeñas y Medianas Empresas para favorecer su formalización, acelerar la emisión de normas de desarrollo y revisar con urgencia el sistema jurídico para evitar vacíos legales.

Panorama de la cita (Foto: VNA)

En materia económica, el premier ordenó actualizar periódicamente la capacidad de cumplimiento de los objetivos de crecimiento, preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación y acelerar la ejecución de la inversión pública, con la meta de desembolsar el 100% del plan previsto para 2026.



Encomendó al Ministerio de Finanzas evaluar el avance de la inversión pública, simplificar los procedimientos de inversión, reforzar la recaudación presupuestaria, estudiar incentivos fiscales para apoyar la producción y el comercio, gestionar de manera flexible los impuestos sobre los combustibles y promover el desarrollo del mercado de bonos corporativos para movilizar recursos destinados al crecimiento.



Al Banco Estatal le pidió mantener la estabilidad de los tipos de interés y del mercado cambiario, garantizar la liquidez del sistema financiero, reducir los costes del crédito, controlar los préstamos dirigidos a sectores de riesgo y gestionar eficazmente la morosidad.



Respecto a las tareas sectoriales, instruyó al Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente a eliminar los obstáculos que frenan el desembolso de los programas nacionales con objetivos específicos, revisar los procedimientos relacionados con la tierra y reforzar la prevención y alerta temprana frente a desastres naturales.



Al Ministerio de Industria y Comercio le encargó actualizar el Plan de Desarrollo Energético VIII, perfeccionar el mecanismo de comercialización de combustibles, garantizar el suministro energético y ampliar los mercados de exportación.



Asimismo, instó al Ministerio de Construcción a acelerar los grandes proyectos de infraestructura, entre ellos el ferrocarril de alta velocidad Norte-Sur, las líneas ferroviarias urbanas, las circunvalaciones en Hanoi y Ciudad Ho Chi Minh, las obras de servicio al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en 2027 y el aeropuerto internacional de Long Thanh, además de concluir los proyectos de ley sobre vivienda y negocios inmobiliarios.



Al Ministerio del Interior le encomendó estudiar modelos específicos para determinadas unidades administrativas comunales de carácter estratégico.



En los ámbitos de ciencia, tecnología y transformación digital, el jefe de Gobierno solicitó completar el sistema nacional de datos, acelerar el desembolso de los fondos destinados al sector y ejecutar el Plan de 100 Días para eliminar los principales obstáculos a la transformación digital.



En el plano sociocultural, exhortó a continuar las labores de búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los mártires, preparar adecuadamente el curso escolar 2026-2027, sancionar con firmeza las irregularidades detectadas tras los exámenes nacionales de bachillerado, avanzar en la implantación de los exámenes médicos periódicos gratuitos para la población, impulsar la promoción turística en mercados estratégicos y preparar de forma minuciosa las actividades de política exterior con vistas al APEC 2027./.