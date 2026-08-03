Gobierno de Vietnam mantiene exenciones y reducciones fiscales para apoyar la economía

Hanoi (VNA)- El Gobierno vietnamita continuará aplicando políticas de exención, reducción y prórroga de impuestos y tasas para apoyar a la población y a las empresas frente a las presiones inflacionarias, contribuyendo al control de la inflación y la estabilidad macroeconómica.



Durante la rueda de prensa ordinaria del Gobierno correspondiente a julio de 2026, celebrada hoy en Hanoi, el viceministro de Finanzas Nguyen Duc Chi informó que la reducción del 2% del impuesto al valor agregado (IVA) para los bienes y servicios sujetos al tipo impositivo del 10% (que pasa al 8%) se mantendrá hasta el 31 de diciembre de 2026.



Mientras, agregó, la exención del impuesto sobre el uso de tierras agrícolas continuará vigente hasta el 31 de diciembre de 2030.



Además, dijo, el Gobierno prorrogará en 2026 los plazos para el pago del IVA, el impuesto sobre la renta de las empresas y el impuesto sobre la renta de las personas físicas.



Paralelamente, señaló, seguirá aplicando la política de exención y reducción de 46 tasas y tarifas administrativas desde el 1 de julio de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2026, con el fin de apoyar a las empresas y a la población.



En cuanto a los combustibles, el Ministerio de Finanzas propuso reducir al 0% el arancel preferencial de importación desde el 9 de marzo hasta el 30 de septiembre de 2026, así como rebajar al 0% el impuesto de protección ambiental, el IVA y el impuesto especial al consumo entre el 27 de marzo y el 30 de junio de 2026.



El Gobierno también prorrogará hasta el 30 de septiembre de 2026 la aplicación del impuesto de protección ambiental con una tasa de 0 dong, además de mantener la exención de la declaración y el pago del IVA para los combustibles y las materias primas destinadas a su producción, conservando el derecho a la deducción del IVA soportado.



Duc Chi señaló que, durante el conflicto en Oriente Medio, el presupuesto estatal adelantó 307,69 millones de dólares al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles, con el objetivo de contribuir a la estabilidad del mercado.



Actualmente, el Ministerio de Finanzas trabaja en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio y otros organismos para elaborar escenarios relacionados con los precios, los impuestos y las tasas, a fin de responder con rapidez ante posibles fluctuaciones del mercado./.

VNA