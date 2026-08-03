Capital registrado de nuevas empresas en Vietnam aumenta 63,6% en siete meses

Hanoi (VNA) – El capital registrado de las nuevas empresas en Vietnam se disparó un 63,6% interanual en los primeros siete meses de 2026, pese a la intensa reestructuración del sector empresarial, reflejada en el elevado número de compañías que cesaron sus operaciones.



Según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas, entre enero y julio se crearon más de 125.900 nuevas empresas, un 16,9% más que el mismo periodo del año anterior. Su capital registrado conjunto alcanzó alrededor de 58 mil millones de dólares, lo que elevó el capital registrado promedio por nueva empresa a unos 460 mil dólares, casi un 40% más que en 2025.



Incluyendo el capital adicional inyectado por las empresas existentes, la inversión total en la economía ascendió a aproximadamente 137 mil millones de dólares, un alza interanual del 7,3%.



El panorama empresarial de Vietnam continuó experimentando una rápida transformación. Casi 31.200 empresas completaron sus trámites de disolución en los primeros siete meses del año, un 118,7% más que el año anterior.



Cabe señalar que, en julio, el número de empresas que suspendieron sus operaciones a la espera de su disolución aumentó un 136,8%, mientras que la cantidad de compañías que completaron dichos trámites se disparó un 269,9% en comparación con el mismo mes de 2025. En promedio, 22.200 firmas abandonaron el mercado cada mes.



Los economistas explicaron que estas tendencias divergentes reflejan un mercado cada vez más selectivo, donde las empresas con menor solidez financiera están siendo desplazadas, mientras que la inversión se dirige hacia aquellas con balances más sólidos y mayor resiliencia.



Otra tendencia notable fue la creciente brecha entre la inversión de capital y la contratación. A pesar del aumento del capital registrado, el empleo de nueva creación cayó un 10,9%, hasta casi 597.300 trabajadores.



Este desequilibrio sugiere que la economía de Vietnam está pasando rápidamente de un crecimiento intensivo en mano de obra a un modelo impulsado por el capital y la tecnología, ya que las nuevas empresas invierten más en digitalización y equipos que mejoran la productividad que en la expansión de sus plantillas.



La transición es evidente en todos los sectores. Las disoluciones de empresas aumentaron un 128,5% en la construcción, un 125,1% en el comercio mayorista y minorista, y un 135,3% en los bienes raíces, donde los cierres superaron la creación de nuevas empresas en una proporción aproximada de seis a uno.



Por el contrario, el capital siguió fluyendo hacia sectores intensivos en tecnología e infraestructura. El registro de nuevas empresas en la producción y distribución de electricidad, agua y gas se disparó un 74,5%, lo que refleja la creciente inversión en infraestructura energética y de servicios públicos.



Los economistas afirman que las últimas cifras indican algo más que un aumento del capital empresarial. Reflejan una reestructuración fundamental del sector empresarial vietnamita, donde las firmas más débiles dan paso a aquellas más grandes y mejor capitalizadas, posicionadas para impulsar la siguiente fase de crecimiento económico del país./.

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