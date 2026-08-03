Vietnam capta 38 mil millones de dólares en IED en primeros siete meses de 2026

Hanoi (VNA) – Vietnam captó 38,06 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) registrada durante los primeros siete meses de 2026, un 58% más que en el mismo periodo del año anterior, según informó hoy la Oficina Nacional de Estadística (ONE), dependiente del Ministerio de Finanzas.



Esta cifra engloba el capital correspondiente a nuevos proyectos, las ampliaciones de inversión en proyectos ya existentes y las aportaciones de capital mediante la adquisición de acciones.



La ONE también señaló que la IED desembolsada alcanzó un estimado de 15,2 mil millones de dólares entre enero y julio, lo que supone un incremento interanual del 11,8% y el mayor volumen desembolsado en los primeros siete meses del año en el último lustro.



Más del 82,6% del capital desembolsado, equivalente a 12,55 mil millones de dólares, se destinó al sector de procesamiento y manufactura.



La inversión correspondiente a nuevos proyectos mostró un crecimiento especialmente sólido. En los siete primeros meses del año, Vietnam autorizó 2.429 nuevos proyectos con un capital registrado de 21,05 mil millones de dólares. Aunque el número de proyectos aumentó un 7,8% respecto al mismo periodo de 2025, el capital registrado se multiplicó por más de dos, situándose 2,1 veces por encima del registrado un año antes.



El sector de procesamiento y manufactura volvió a concentrar la mayor parte de la nueva IED, al captar 11,58 mil millones de dólares, equivalentes al 55% del total. En segundo lugar se situó la producción y distribución de electricidad, gas y agua, con 3,13 mil millones de dólares, el 14,9%.



Entre los 69 países y territorios que invierten en Vietnam, Singapur se mantuvo como el principal inversor, con un capital registrado de 7,5 mil millones de dólares, el 35,6% del total. Le siguieron Corea del Sur, con 5,61 mil millones de dólares; Hong Kong (China), con 2,91 mil millones; y China, con 1,73 mil millones.



El capital adicional destinado a proyectos ya existentes también mantuvo una evolución positiva. Un total de 666 proyectos ampliaron su inversión por un valor conjunto de 10,43 mil millones de dólares, un 4,4% más que en el mismo periodo del año anterior.



Por su parte, las aportaciones de capital y las compras de acciones ascendieron a 6,58 mil millones de dólares a través de 1.815 operaciones, un 61,6% más que un año antes. La mayor parte de estos recursos se dirigió a las actividades profesionales, científicas y tecnológicas, que recibieron 2,68 mil millones de dólares, seguidas por el comercio mayorista y minorista, con 1,96 mil millones.



Las últimas cifras reflejan una fuerte aceleración desde comienzos de año. En enero, la inversión extranjera directa registrada y ajustada superaba ligeramente los 2.360 millones de dólares, mientras que el capital efectivamente desembolsado rondaba los 1,48 mil millones.



Desde entonces, el crecimiento sostenido del capital registrado mes a mes ha impulsado el acumulado por encima de los 21 mil millones de dólares, lo que refleja una mayor confianza de los inversores, especialmente en la manufactura de alta tecnología, la producción de energía y las industrias de procesamiento.



La inversión vietnamita en el exterior también experimentó un sólido crecimiento durante los primeros siete meses del año. El volumen total de inversión, incluyendo el capital nuevo y el adicional, alcanzó los 2,36 mil millones de dólares, una cifra 4,5 veces superior a la registrada en el mismo periodo del año anterior.



En ese periodo se concedieron licencias para 106 nuevos proyectos de inversión en el extranjero por un valor de 1,17 mil millones de dólares, 2,9 veces más que un año antes. Al mismo tiempo, el capital adicional destinado a proyectos ya existentes en el exterior ascendió a 1,19 mil millones de dólares, lo que representa un incremento de 9,2 veces.



La inversión en el extranjero se concentró principalmente en los sectores de transporte y almacenamiento, que recibieron 601,7 millones de dólares, equivalentes al 25,5% del total, y de producción y distribución de electricidad y gas, con 585,8 millones de dólares, el 24,8%.



Laos continuó siendo el principal destino de la inversión vietnamita, con 638,3 millones de dólares, el 27% del total. Le siguieron Camboya, con 449,9 millones de dólares, e Indonesia, con 308,6 millones. Mercados más lejanos, como India, Filipinas y Kazajistán, también despiertan un interés creciente entre los inversores vietnamitas./.

VNA