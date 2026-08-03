Red bidireccional de cirugía robótica remota impulsa medicina de alta tecnología en Vietnam

Hanoi (VNA)- Vietnam dio hoy un nuevo paso en la aplicación de la ciencia y la tecnología a la atención médica con la puesta en funcionamiento de la primera red bidireccional de cirugía robótica remota del país, que conecta hospitales en la capital Hanoi y la ciudad sureña de Can Tho y permite que ambos alternen como centro de control y como sede donde se realiza la intervención.



El anuncio fue realizado durante una ceremonia organizada por el Departamento de Salud de Hanoi y el Sistema de Salud Vinmec para presentar el éxito de este modelo, considerado un avance que abre la posibilidad de extender la cirugía de alta complejidad a pacientes de distintas regiones mediante la conexión de especialistas a escala nacional.



La red enlaza al Hospital general internacional Vinmec Smart City, en Hanoi, con el Hospital Vinmec Can Tho. En la primera intervención, especialistas en Hanoi controlaron a distancia el robot quirúrgico Toumai MT-1000 para operar a una paciente en Can Tho, a más de 1.700 kilómetros de distancia. Posteriormente, el sentido de la operación se invirtió y el equipo de Can Tho asumió el control del robot para realizar una cirugía a un paciente en Hanoi.



A diferencia de procedimientos remotos aislados realizados anteriormente, este modelo permite que ambos hospitales alternen sus funciones como centro de control, configurando una red quirúrgica sin depender de un único nodo.



La primera paciente fue una adolescente de 15 años con un tumor en el ovario derecho. El objetivo consistía en extirpar la lesión preservando al máximo el tejido ovárico para mantener la función endocrina y la capacidad reproductiva. Durante la intervención, los especialistas en Hanoi controlaron el robot, mientras el equipo médico en Can Tho asistía directamente en el quirófano. La visión ampliada y la precisión de los brazos robóticos facilitaron una intervención más precisa, con menor afectación del tejido sano y menor riesgo de ruptura del tumor.



El segundo caso correspondió a un paciente de 42 años con cáncer del lóbulo izquierdo del hígado sobre la base de una hepatitis B crónica. Tras una evaluación multidisciplinaria, se decidió realizar una hepatectomía izquierda por laparoscopia y una colecistectomía con el objetivo de extirpar completamente el tumor y preservar la mayor cantidad posible de tejido hepático sano. En esta ocasión, el hospital Vinmec Can Tho actuó como centro de control, mientras la operación se llevó a cabo en el Hospital General Internacional Vinmec Smart City.



El director del Departamento de Salud de Hanoi, Nguyen Trong Dien. (Foto: VNA)



Durante la ceremonia, el director del Departamento de Salud de Hanoi, Nguyen Trong Dien, calificó el logro como un importante avance de la medicina vietnamita en la aplicación de la ciencia y la tecnología a la atención sanitaria.



Precisó que los médicos vietnamitas lograron dominar esta tecnología en coordinación con la infraestructura nacional de telecomunicaciones y señaló que, hasta la fecha del anuncio, Vinmec había realizado con éxito cuatro cirugías mediante este modelo bidireccional.



Por su parte, el director del Centro de Robótica del Grupo Vinmec y director del Hospital general internacional Vinmec Times City, Pham Van Binh, afirmó que la cirugía robótica remota bidireccional representa un nuevo paso para la cirugía vietnamita y materializa el objetivo de una “cirugía sin fronteras”.



Según explicó, si la cirugía robótica revolucionó la práctica quirúrgica, el control remoto elimina ahora las barreras geográficas entre médicos y pacientes, permitiendo que especialistas de Hanoi operen a pacientes en Can Tho y viceversa, sin que estos deban desplazarse a los grandes centros médicos.



Añadió que la Ley de la Capital y los nuevos mecanismos regulatorios crean una base favorable para este desarrollo. Desde el 1 de agosto de 2026, el Departamento de Salud de Hanoi cuenta con competencias para autorizar diversas técnicas médicas especializadas y reconocer certificados internacionales de ejercicio profesional de expertos extranjeros, con el fin de atraer recursos humanos altamente calificados.



Asimismo, la ciudad estudia un mecanismo para establecer tarifas aplicables a los servicios médicos de alta tecnología, incluida la atención sanitaria a distancia, con el propósito de crear un marco jurídico que favorezca el desarrollo de modelos como la cirugía robótica remota y consolidar a Hanoi como un centro de medicina de alta calidad, salud inteligente y turismo médico./.