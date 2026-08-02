Vietnam trata con éxito raro caso de cáncer de pulmón con doble mutación

Da Nang, Vietnam (VNA) - El Hospital de Oncología de la ciudad centrovietnamita de Da Nang informó que ha registrado un caso de cáncer de pulmón de células no pequeñas con dos mutaciones genéticas simultáneas, EGFR y ALK, una situación considerada extremadamente rara tanto en la literatura médica mundial como en la práctica clínica.

La paciente N.T.T., nacida en 1970, residente en el barrio de Dien Ban Bac, en Da Nang, acudió al hospital mencionado después de haber sido diagnosticada con cáncer de pulmón en otro centro médico.

Anteriormente presentaba tos prolongada, dolor y opresión en el lado derecho del pecho que afectaban sus actividades diarias, y no tenía antecedentes de tabaquismo.

Los resultados anatomopatológicos determinaron que la paciente padecía adenocarcinoma pulmonar (cáncer de pulmón de células no pequeñas).

Las imágenes diagnósticas mostraron un tumor en el pulmón derecho acompañado de ganglios mediastínicos, sin metástasis cerebral ni ósea en el momento del diagnóstico.

Tras una evaluación integral, los médicos diagnosticaron cáncer de pulmón derecho en fase avanzada y solicitaron pruebas de biología molecular para seleccionar el tratamiento adecuado.

Los análisis revelaron que la paciente presentaba simultáneamente las mutaciones EGFR y ALK. Según los especialistas, la mayoría de los pacientes con cáncer de pulmón suelen presentar una sola mutación genética “conductora” que orienta la elección de los medicamentos dirigidos, por lo que la presencia de ambas mutaciones al mismo tiempo es un fenómeno muy poco frecuente.

La muestra de tejido fue revisada y comparada nuevamente para garantizar la exactitud antes de confirmar que se trataba del primer caso de doble mutación registrado en este nosocomio.

Este caso supuso un desafío en la elección del esquema terapéutico, debido a la limitada evidencia científica sobre qué mutación debe priorizarse cuando ambas aparecen simultáneamente.

Tras una evaluación multidisciplinaria, la paciente recibió inicialmente tratamiento dirigido con Afatinib. Sin embargo, después de casi tres meses, la tomografía computarizada mostró que la respuesta terapéutica no alcanzaba las expectativas. El consejo médico decidió entonces cambiar a una estrategia de tratamiento dirigido basada en la mutación ALK.

Después de más de seis meses de tratamiento, la reevaluación mostró una buena respuesta: el tumor ya no era visible en las imágenes de tomografía computarizada, los síntomas clínicos mejoraron claramente y el estado general de la paciente se mantuvo estable.

Según el doctor Nguyen Kim Thong, jefe del Departamento de Medicina Interna 2 del Hospital de Oncología de Da Nang, este caso demuestra el papel cada vez más importante de la medicina de precisión en el tratamiento del cáncer.

El análisis de las características biológicas del tumor permite seleccionar métodos terapéuticos adecuados para cada paciente, contribuyendo a mejorar la eficacia del tratamiento.

El caso también confirma la capacidad del Hospital de Oncología de Da Nang para aplicar técnicas de análisis de biología molecular, realizar consultas multidisciplinarias y desarrollar tratamientos personalizados, facilitando que los habitantes de la región central y altiplana accedan a métodos modernos de tratamiento oncológico en su propia localidad./.

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