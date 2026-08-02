Vietnam impulsa la atención sanitaria de base

Hanoi (VNA)- En aplicación de la Resolución n.º 72-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre los avances en la protección, el cuidado y la mejora de la salud de las personas, muchas localidades a lo largo del país se están centrando en fortalecer la atención sanitaria a nivel de base, promover la transformación digital e invertir en el desarrollo de recursos humanos de alta calidad.



Estas soluciones sientan las bases para la construcción de un sistema de salud moderno y equitativo que satisfaga mejor las necesidades de salud de la población.



*Lograr avances en materia de salud



En la provincia de Quang Ninh, la implementación del Programa Nacional de Objetivos en materia de Salud, Población y Desarrollo para el período 2026-2035 marca un cambio significativo en el desarrollo de la atención sanitaria a nivel de base vinculada a la transformación digital.



La provincia plantea que el 100% de sus ciudadanos dispongan de historiales médicos electrónicos, con una gestión integral de su salud a lo largo de todo su ciclo vital; todos los centros de salud implementen el modelo de médico de familia y utilicen dispositivos de monitorización de la salud en el hogar.



La atención sanitaria preventiva es una prioridad en las zonas de minorías étnicas, las áreas montañosas, fronterizas e isleñas.



Al mismo tiempo, Quang Ninh se centra en la nutrición infantil, la reducción del desequilibrio de género al nacer y la adaptación al envejecimiento de su población. La provincia aspira a que más del 90% de las comunas y municipios cumplan los criterios nacionales de salud para 2030 y amplíen las pruebas de detección prenatal y neonatal.



Por su parte, la provincia de Lang Son aspira a lograr una esperanza de vida promedio de 75,5 años para 2030, así como tasas de vacunación esenciales y una cobertura de seguro médico superiores al 95%.

El establecimiento de salud del barrio de Le Thanh Nghi (Hai Phong) realiza chequeos médicos para personas mayores en junio de 2026. (Fuente: VNA)





Hoang Xuan Truong, subdirector del Departamento de Salud de Lang Son, informó que los centros sanitarios han implementado los chequeos médicos y creado los registros médicos electrónicos según lo previsto y el costo total estimado para la implementación en 2026 supera los seis millones de dólares.



A su vez, como la localidad con el mayor sistema de salud del país, Ciudad Ho Chi Minh está orientando su desarrollo hacia un modelo de atención médica de varios niveles, centrado en las personas. Actualmente, la urbe cuenta con 169 hospitales y más de 13 mil establecimientos sanitarios.



La inversión simultánea en atención primaria de salud, la promoción de la transformación digital y la innovación de los modelos de atención médica en muchas localidades están creando una base importante para lograr los objetivos de la Resolución 72.



*Desarrollo de recursos humanos en el sector



Si invertir en la salud a nivel de base sienta las bases para mejorar la calidad de la atención inicial, el desarrollo de los recursos humanos en el sector se considera un factor decisivo para lograr los objetivos establecidos en la Resolución 72.



En realidad, muchas localidades han demostrado que, además de la necesidad de inversión en infraestructuras y transformación digital, la escasez de recursos humanos, especialmente a nivel de base, sigue siendo un reto que debe abordarse.



Tras la implementación del modelo de gobierno local de dos niveles, la provincia de Gia Lai es una de las localidades que enfrenta una presión significativa sobre el personal sanitario.



El número de centros de salud disminuyó de 373 a 135, mientras que la población atendida por cada establecimiento casi se triplicó, entre otros aspectos.



Con el fin de superar estas dificultades, Gia Lai ha elaborado un plan especializado en el desarrollo sanitario, implementando soluciones integrales para atraer, capacitar y fomentar recursos humanos; ha enviado médicos y técnicos de niveles superiores para apoyar a los niveles de base; y ha solicitado al nivel entral que finalice pronto mecanismos y políticas específicos que priorizan la inversión en zonas montañosas y remotas tras la reorganización de las unidades administrativas.



Además de abordar la escasez de recursos humanos a nivel de base, muchas localidades también se están centrando en mejorar la calidad del personal médico mediante la formación, la transferencia de tecnología y el fortalecimiento de los vínculos entre los centros sanitarios.



La provincia de Ca Mau llevó a cabo recientemente la conferencia "Mejora de la atención sanitaria y la protección de la salud en el contexto del envejecimiento de la población", centrándose en debatir soluciones destinadas a fortalecer la red de protección sanitaria para los funcionarios en respuesta a las nuevas demandas.



A partir de la realidad local, las autoridades de Ca Mau también propusieron ampliar el apoyo profesional, la formación especializada y el desarrollo de la telemedicina para mejorar la capacidad de los médicos.



En el ámbito de la formación especializada, la ciudad de Da Nang sigue siendo un referente en la cooperación internacional. Más de 20 expertos de la organización internacional Orbis, en representación de 7 países, capacitaron directamente a más de 230 oftalmólogos, enfermeros y otros profesionales sanitarios del ámbito de la oftalmología.



La actividad contribuyó a ayudar al personal médico vietnamita a acceder a técnicas oftalmológicas avanzadas, mejorando gradualmente la calidad de los servicios en el campo, especialmente en las regiones Central y de la Altiplanicie Occidental.



Según Nguyen Thi Anh Thi, vicepresidenta del Comité Popular de Da Nang, el hecho de que Orbis selecciona nuevamente a la ciudad para implementar el programa de Hospital Volador no solo confirma la eficacia de la cooperación internacional, sino que también contribuye a mejorar la capacidad profesional del equipo médico vietnamita y a ampliar las oportunidades para que las personas accedan a servicios de alta tecnología./.