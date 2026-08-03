Ciudad Ho Chi Minh impulsa un sistema de salud multinivel y unificado

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Con el fin de satisfacer las necesidades integrales de atención médica de las personas, Ciudad Ho Chi Minh busca centrarse en el desarrollo de su sistema de salud hacia un modelo de multiniveles, colocando a los ciudadanos en el centro de las actividades.



* Desafíos para el sector de salud en el nuevo contexto



Actualmente, Ciudad Ho Chi Minh cuenta con 169 hospitales, más de 13 mil centros médicos, además de una red de 168 estaciones sanitarias y cerca de 300 puntos de atención de salud a lo largo de la urbe.



Además de brindar atención médica a sus residentes, Ciudad Ho Chi Minh se considera también un centro de exámenes y tratamientos para la región sureña del país.



Tang Chi Thuong, director del Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh, evaluó que esta magnitud representa tanto una ventaja como un desafío, lo que obliga al sistema de salud a ir más allá de centrarse en hospitales por separado y, en cambio, organizarse como una red unificada; en la que cada centro asume un papel diferente, pero todos apuntan hacia el objetivo común de brindar atención médica de manera integral y continua a la población.



En el contexto de la complejidad de las enfermedades y el envejecimiento de la población, las necesidades de atención médica se ven cada vez más diversas y las personas aspiran tener mejores accesos a servicios de calidad en sus localidades, señaló,



Por lo tanto, hizo hincapié en la importancia de construir un sistema sanitario capaz de brindar apoyo a las personas a lo largo de todo su proceso de atención médica.



La urbe busca desarrollar su sistema de salud según un modelo de varios niveles, organizando todo el sistema de conformidad con las necesidades sanitarias de las personas.



En este modelo, los niveles de atención no funcionan de forma independiente, sino que están conectados en una cadena continua. Las personas pueden pasar de un nivel a otro según sus necesidades específicas; toda la información de salud, las responsabilidades de seguimiento y la coordinación entre los centros sanitarios se mantienen a lo largo de todo el proceso.



Lo importante no es dónde recibe tratamiento el paciente, sino que todos los centros sanitarios participen en la atención al paciente basándose en datos compartidos, conocimientos especializados unificados y responsabilidades coordinadas, puntualizó Chi Thuong.



*Tres pilares sólidos para una atención sanitaria integral al público



De acuerdo con el Departamento, el sistema de salud municipal estará dividido en tres niveles, que corresponden a tres modos de atención médica, desde la básica hasta la especializada.



La primera capa del modelo multinivel es la atención primaria de salud. Es aquí donde las personas acceden al sistema de salud de forma más temprana y frecuente, y su núcleo lo constituyen los centros de salud comunales, de barrio y de zonas especiales.



Antes, el sistema de salud principalmente esperaba a que las personas buscaran tratamiento una vez que ya estaban enfermas. En este nivel, el sistema se acerca proactivamente a los ciudadanos para gestionar su salud a lo largo de todo su ciclo vital.



El programa de chequeos para todas las personas, los registros médicos electrónicos y el modelo de equipo de atención de salud continua que está implementando Ciudad Ho Chi Minh son componentes cruciales para la construcción de una infraestructura moderna de atención primaria, explicó Tang Chi Thuong.



El segundo nivel es el de tratamiento básico, considerado la piedra angular del sistema de exámenes y tratamientos de enfermedades.



La función de este nivel es atender la mayoría de las necesidades sanitarias de la población, desde urgencias rutinarias, medicina interna y externa, obstetricia y pediatría, hasta rehabilitación y técnicas comunes.



El Departamento de Salud de Ciudad Ho Chi Minh ha determinado que invertir en este nivel no solo tiene como objetivo reducir la carga de los hospitales centrales, sino que también garantiza que las personas tengan acceso a servicios de salud de alta calidad cerca de donde viven.



El último nivel es el de cuidados intensivos, considerado el motor de la innovación. En este se encuentran los hospitales generales y especializados centrales de la ciudad.



Estos hospitales no solo tratan casos complejos, sino que también sirven como centros de investigación científica, innovación, desarrollo de nuevas técnicas, formación de recursos humanos de alta calidad, desarrollo de directrices profesionales, transferencia de tecnología, consultas a distancia y liderazgo de toda la red profesional, siguiendo el modelo de hospitales nucleares y satélite.



Esto no solo representa una dirección de desarrollo para el sector sanitario de la ciudad, sino también un modelo de referencia para la construcción de un sistema moderno, equitativo, eficiente y sostenible en Vietnam durante esta nueva fase de desarrollo, afirmó Chi Thuong./.

VNA