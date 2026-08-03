Parlamento vietnamita considera recortar las condiciones para invertir

Hanoi (VNA)- La reducción de los sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones de inversión debe llevarse a cabo de manera sustancial, no solo disminuyendo su número, sino también elevando la calidad de las reformas.



Así lo señaló el presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, durante el debate en grupos sobre el proyecto de ley que modifica el artículo 6 y el Anexo IV de la Ley de Inversión, relativo a la lista de sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones de inversión, celebrado hoy en Hanoi en el marco de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura.



El titular parlamentario también destacó la necesidad de garantizar una consulta amplia con las empresas y los actores afectados para mejorar el entorno de inversión y de negocios.



Detalló que el proyecto de ley busca concretar la Conclusión No. 18-KL/TW, que establece como objetivo reducir al menos un 30% de los sectores y actividades empresariales sujetos a condiciones de inversión y eliminar el 100% de las condiciones de negocio consideradas innecesarias.



Aunque el número de sectores sujetos a condiciones especiales ha disminuido tras sucesivas reformas de la Ley de Inversión, los costos de cumplimiento para las empresas no se han reducido en la misma proporción. En la práctica, señaló, muchas compañías siguen obligadas a obtener múltiples licencias y autorizaciones emitidas por distintos organismos de gestión.



En este contexto, el presidente de la Asamblea Nacional propuso revisar la lista para mantener requisitos únicamente en aquellos ámbitos verdaderamente necesarios, relacionados con la defensa, la seguridad, el orden y la seguridad social, la salud y la protección ambiental.



En cuanto a los sectores ya consolidados, donde las empresas cuentan con capacidad para asumir su propia responsabilidad, consideró que debería evaluarse la eliminación de dichas condiciones con el fin de facilitar las actividades productivas y comerciales.



También subrayó la necesidad de avanzar desde un modelo de control previo hacia uno de supervisión posterior, reforzar las inspecciones basadas en el nivel de riesgo, incorporar la transformación digital y la inteligencia artificial en la gestión pública y garantizar que no surjan nuevos procedimientos administrativos, licencias, bases de datos o cargas regulatorias.



El diputado Nguyen Duy Thanh, representante de la provincia de Ca Mau, expresó su respaldo a la continuidad del proceso de reducción de los sectores sujetos a condiciones de inversión y al cambio de un sistema de control previo hacia uno de supervisión posterior.



Según el legislador, para las pequeñas y medianas empresas, cada procedimiento administrativo prolongado puede afectar directamente la rotación del capital y las oportunidades de negocio.



Propuso que una vez aprobada la ley, el Gobierno publique la lista de los procedimientos, licencias y condiciones de negocio que serán eliminados, la fecha de entrada en vigor de estas medidas y los organismos responsables de su aplicación, a fin de facilitar su conocimiento y cumplimiento por parte de las empresas.



Nguyen Trung Kien, diputado de la ciudad de Dong Nai, interviene en la cita (Foto: VNA)



Al intervenir sobre el proyecto de ley que modifica algunos artículos de la Ley de Aduanas, el diputado Nguyen Phuong Bac, también representante de la provincia de Cà Mau, pidió evaluar cuidadosamente la viabilidad de la disposición que exige a las organizaciones y personas vietnamitas que compren o vendan mercancías con el extranjero mediante comercio electrónico verificar su identidad digital.



A juicio del diputado, dicha verificación resulta necesaria para prevenir el fraude comercial; sin embargo, es preciso definir con claridad el mecanismo de aplicación, los sujetos responsables, la forma en que la medida se aplicará a las plataformas de comercio electrónico y a los vendedores extranjeros, así como garantizar la interoperabilidad entre el sistema VNeID y las bases de datos de las autoridades aduaneras.



Por su parte, la diputada Tran Thi Van, representante de la provincia de Bac Ninh, consideró que obligar a los consumidores que realizan pequeñas compras en el extranjero a través de plataformas de comercio electrónico a completar un proceso de identificación electrónica ante las autoridades aduaneras podría crear nuevos obstáculos administrativos y resultar poco viable para los extranjeros o los turistas que no dispongan de un número de identificación fiscal o de una cuenta VNeID.



Según la diputada, la legislación vigente ya establece de manera bastante completa las responsabilidades de las plataformas de comercio electrónico en materia de verificación de la identidad de los vendedores.



En consecuencia, instó a revisar el proyecto para evitar duplicidades normativas. En caso de que siga siendo necesario incorporar esta disposición en la Ley de Aduanas, propuso limitarla a establecer principios generales de coordinación o remitirla a la legislación sobre comercio electrónico e identificación electrónica, con el objetivo de preservar la coherencia del ordenamiento jurídico./.