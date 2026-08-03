Académico chino destaca la capacidad del PCV para anticipar riesgos mediante una planificación estratégica

Beijing (VNA) – Reforzar el liderazgo y las capacidades de gobernanza de un partido gobernante constituye un desafío significativo para numerosos países. En este contexto, el hecho de que el secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente del Estado, To Lam, haya abordado esta cuestión de manera abierta refleja, según un académico chino, un enfoque práctico y una visión orientada a identificar los problemas internos del Partido.



Esta valoración fue expresada por el profesor dr. Cheng Hanping, director ejecutivo del Instituto de Estudios Regionales y Nacionales y director del Centro de Investigación de Vietnam de la Universidad Tecnológica de Zhejiang, durante una entrevista concedida al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Beijing. La conversación se centró en los cuatro cambios estratégicos planteados por To Lam en el tercer pleno del Comité Central del PCV del XIV mandato.



El académico destacó que la prioridad otorgada por el máximo dirigente vietnamita al aprovechamiento más eficiente de los recursos nacionales responde directamente a las condiciones y desafíos actuales del país. Tras las amplias reformas institucionales impulsadas por el Comité Central del Partido durante el último año, el próximo paso será optimizar dichos recursos y movilizar las fuerzas positivas de la sociedad, creando una base firme para que Vietnam cumpla sus dos objetivos centenarios y avance hacia una nueva etapa de desarrollo nacional.



Cheng señaló además que el llamado de To Lam a adoptar una postura más proactiva frente a los riesgos refleja la elevada conciencia de la dirección del PCV sobre las posibles amenazas y su capacidad de vigilancia. Este enfoque resulta especialmente importante ante un contexto internacional marcado por cambios acelerados, la aparición constante de situaciones imprevistas y el debilitamiento progresivo del orden global.



Según el académico, la dirección del PCV ha identificado los riesgos emergentes y ha planteado medidas para enfrentarlos, lo que demuestra que no solo cuenta con una visión estratégica de largo plazo, sino también con la capacidad de planificación necesaria para prever y reducir los riesgos desde sus primeras fases.



En cuanto a la aplicación efectiva de estas propuestas, Cheng subrayó la necesidad de fortalecer la capacidad de ejecución en todos los niveles del sistema político, al considerar que las orientaciones de la dirección superior no pueden limitarse únicamente a declaraciones o consignas.



Asimismo, afirmó que Vietnam debe promover una mayor participación social, permitiendo que distintos sectores contribuyan con ideas y propuestas para la planificación nacional y su futura puesta en práctica. De esta manera, se garantizaría una participación ciudadana más efectiva y un mayor aprovechamiento de los mecanismos democráticos.



Por último, Cheng destacó que los órganos de asesoramiento estratégico del Partido deberían incorporar a talentos destacados de diferentes sectores y, especialmente, reunir a expertos con conocimientos, experiencias y trayectorias profesionales diversas./.

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