Vietnam revisa más de 43 mil documentos legales para perfeccionar su sistema jurídico

Hanoi (VNA) - Ministerios, organismos y autoridades locales habían realizado una revisión preliminar de más de 43 mil documentos normativos en todo el país hasta el 30 de julio, con el fin de identificar las disposiciones que requieren enmienda, complementación, sustitución o derogación.



El Ministerio de Justicia señaló que este proceso constituye una base importante para detectar y corregir las deficiencias del sistema jurídico, contribuyendo al impulso de las reformas institucionales y a responder a las necesidades de desarrollo del país en la nueva etapa.



En términos generales, los ministerios, organismos y administraciones locales ya han definido el alcance de los documentos sujetos a la revisión integral y han identificado de manera preliminar las regulaciones que presentan inconsistencias, resultan inadecuadas o contienen contradicciones y superposiciones.



Asimismo, los informes y anexos fueron elaborados, en su mayoría, conforme a la Guía 06/HD-BCD, emitida el 22 de abril por el Comité Directivo para la Revisión Integral del Sistema de Documentos Legales.



De los más de 43 mil documentos examinados, cerca de 13 mil fueron identificados preliminarmente para un análisis más profundo y una eventual enmienda, complementación, sustitución o derogación. Según el Ministerio de Justicia, estos resultados iniciales ofrecen una visión general del marco jurídico vigente y servirán de base para que los organismos competentes profundicen el análisis y propongan soluciones específicas para cada caso.



No obstante, el proceso aún presenta deficiencias. Algunos ministerios, sectores y localidades todavía no han precisado las disposiciones que requieren modificaciones, ni han aportado fundamentos jurídicos y prácticos suficientes o explicado la relación entre los documentos revisados y la normativa conexa. En ciertos casos, los criterios, fundamentos y la hoja de ruta para la revisión tampoco se ajustan plenamente a las directrices establecidas.



Actualmente, el Ministerio de Justicia prepara un informe sobre la implementación de la revisión integral que será presentado por el Gobierno al Comité Permanente de la Asamblea Nacional.



Al mismo tiempo, recomendó que el Gobierno y el Primer Ministro continúen orientando a los ministerios, organismos y administraciones locales para garantizar la calidad y el avance del proceso, al tiempo que pidió a los responsables de cada entidad asumir la responsabilidad por los resultados obtenidos.



La cartera subrayó que la revisión debe permitir identificar y eliminar los obstáculos legales en cada sector y localidad, con el objetivo de liberar recursos y consolidar un marco jurídico integral, coherente y favorable para el desarrollo nacional./.

VNA