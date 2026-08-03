Vietnam elimina obstáculos jurídicos para los proyectos de la APEC 2027

Hanoi (VNA) - El Gobierno de Vietnam propuso a la Asamblea Nacional un mecanismo especial para eliminar los obstáculos jurídicos que afectan a los proyectos de infraestructura destinados a la Semana del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2027 en la Zona Especial de Phu Quoc, provincia sureña de An Giang.



La propuesta, presentada por el ministro de Finanzas, Ngo Van Tuan, en representación del Primer Ministro durante la sesión inaugural de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional, contempla la aprobación de una resolución con políticas excepcionales para agilizar la ejecución de estas obras.



Según la Propuesta 437/TTr-CP, de fecha 24 de julio de 2026, la resolución busca crear una base jurídica que permita resolver las dificultades surgidas durante la ejecución de los proyectos urgentes vinculados a la APEC 2027, garantizando al mismo tiempo el cumplimiento de las directrices del Buró Político y del Secretariado del Partido.



El Gobierno subrayó que las medidas propuestas no legalizarán infracciones cometidas con fines de lucro ni eximirán de responsabilidad a las organizaciones o personas que hayan actuado con ánimo de obtener beneficios indebidos.



El Ejecutivo destacó que la organización exitosa de la Cumbre de Líderes Económicos de la APEC 2027 constituye una tarea política de especial importancia.



Desde mayo de 2025, el Primer Ministro ordenó acelerar la ejecución de los proyectos de infraestructura en Phu Quoc. Sin embargo, estas obras son de gran envergadura, presentan elevados requisitos técnicos y deben ejecutarse en un plazo reducido, además de enfrentar las limitaciones propias de una isla.



De acuerdo con el Gobierno, el cumplimiento de todos los procedimientos ordinarios en materia de inversión, planificación, tierras, construcción y medio ambiente podría prolongar la preparación de los proyectos entre 18 y 36 meses.



Para garantizar el calendario previsto, algunos proyectos comenzaron a ejecutarse antes de completar todos los trámites legales, lo que generó dificultades relacionadas con la planificación, la inversión, el uso del suelo, la explotación de minerales, la construcción, el medio ambiente, así como con los procesos de recepción, pago y liquidación de las obras.



Algunos proyectos aún no se ajustan a la planificación vigente, mientras que otros iniciaron la explotación de minerales o las obras de inversión pública, asociaciones público-privadas (APP) o contratos de construcción-transferencia (BT) antes de cumplir plenamente los requisitos legales.



Para resolver estas dificultades, el Gobierno propone aplicar mecanismos especiales a los proyectos destinados directamente a la APEC 2027 que hayan sido aprobados por el Primer Ministro y cuya ejecución se iniciara entre marzo de 2025 y el 18 de mayo de 2026.



El proyecto de resolución permitirá continuar las obras mientras se completan los procedimientos administrativos; aplicar procedimientos simplificados para determinados trámites de planificación y arquitectura; adoptar soluciones específicas para los volúmenes de minerales ya extraídos; y reconocer las obras y valores ejecutados en proyectos de inversión pública y APP como base para su recepción, pago y liquidación.



En el caso de los proyectos BT, la propuesta autoriza la entrega parcial de terrenos y establece que el valor de las parcelas destinadas al pago de los inversionistas se determinará conforme al precio específico del suelo vigente en el momento de la aprobación del diseño básico. Asimismo, la Auditoría Estatal revisará los informes de liquidación antes de que el Comité Popular de la provincia de An Giang apruebe la liquidación definitiva de los proyectos.



El proyecto de resolución también define las responsabilidades de las autoridades centrales y locales, los inversionistas, los contratistas y las entidades ejecutoras. Además, propone eximir o excluir de responsabilidad a los funcionarios que, sin actuar con fines de lucro, ocasionen perjuicios durante el desempeño de sus funciones. La resolución tendrá una vigencia de cinco años y los proyectos acogidos a este mecanismo especial podrán continuar hasta su conclusión.



Según el Gobierno, la aprobación de esta resolución es necesaria para superar los obstáculos jurídicos y garantizar la finalización oportuna de la infraestructura destinada a la Cumbre de Líderes Económicos de la APEC 2027 en la Zona Especial de Phu Quoc./.

VNA