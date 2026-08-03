Parlamento debate reformas para fortalecer la responsabilidad del Estado en indemnizaciones

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional de Vietnam (AN, Parlamento) debatió hoy el proyecto de Ley revisada sobre Difusión y Educación Jurídica y el proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre Responsabilidad del Estado en materia de indemnizaciones, durante la primera reunión extraordinaria de su XVI legislatura.



Al presentar el proyecto de Ley revisada sobre Difusión y Educación Jurídica, el ministro de Justicia, Hoang Thanh Tung, explicó que el texto está compuesto por cinco capítulos y 39 artículos. Entre sus principales novedades, amplía las responsabilidades de los organismos encargados de redactar normas jurídicas, las entidades de gestión estatal, los organismos que promueven tratados y acuerdos internacionales, los órganos del Parlamento y los medios de comunicación.



Asimismo, el proyecto delimita con mayor claridad las responsabilidades de los ministros, los jefes de organismos ministeriales y los presidentes de los Comités Populares de todos los niveles en la dirección de las labores de difusión y educación jurídica. Además, incorpora nuevas obligaciones para los proveedores de servicios jurídicos, las organizaciones profesionales del sector, los organismos responsables de la ejecución de sentencias penales, los empleadores, los abogados y los juristas.



En cuanto a la comunicación de políticas y la modernización de la difusión y la educación jurídica, la iniciativa establece disposiciones sobre sus objetivos, contenidos, modalidades y responsabilidades. También incorpora el uso de tecnologías digitales, redes sociales e inteligencia artificial como herramientas para facilitar el acceso de ciudadanos y empresas a la información jurídica.



Respecto al proyecto de ley que modifica y complementa varios artículos de la Ley sobre Responsabilidad del Estado en materia de indemnizaciones, señaló que el texto consta de dos artículos. El primero modifica y complementa 35 disposiciones y deroga otras dos de la legislación vigente, mientras que el segundo establece las normas para su implementación.



La propuesta contempla seis grandes grupos de modificaciones relacionados con los principios y el alcance de la responsabilidad del Estado en materia de indemnizaciones, los organismos encargados de gestionar estos procesos en el ámbito penal, los procedimientos para resolver las reclamaciones, la financiación de las indemnizaciones, las obligaciones de reembolso de los funcionarios públicos y la gestión estatal de estas actividades.



Además de simplificar los procedimientos administrativos e impulsar la digitalización en la gestión de las reclamaciones, el proyecto incorpora disposiciones que permiten emitir resoluciones sobre la gestión de las indemnizaciones cuando las negociaciones no prosperan y amplía el plazo de prescripción para presentar demandas de indemnización ante los tribunales.



Asimismo, establece que las indemnizaciones serán financiadas con el presupuesto del organismo responsable de tramitar la reclamación y exime a los funcionarios públicos de la obligación de reembolso en determinados casos, como servicios públicos de especial mérito, enfermedades terminales o graves dificultades económicas prolongadas derivadas de desastres naturales, incendios o accidentes.



Al presentar los informes de verificación, el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Judiciales del Parlamento, Phan Chi Hieu, expresó su respaldo a la necesidad y los objetivos de ambos proyectos de ley y manifestó, en términos generales, su acuerdo con el alcance de las enmiendas propuestas.



También afirmó que las iniciativas se ajustan a las directrices del Partido, son compatibles con la Constitución, mantienen la coherencia del ordenamiento jurídico nacional, respetan los tratados internacionales pertinentes e incorporan disposiciones orientadas a promover la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



La Comisión recomendó que el Gobierno continúe revisando las observaciones recogidas en los informes de verificación para perfeccionar ambos proyectos, de modo que reflejen de manera más precisa el nuevo enfoque legislativo y garanticen la coherencia del marco jurídico. Asimismo, pidió realizar una evaluación más completa de las necesidades financieras y de recursos humanos para asegurar una implementación eficaz.



En relación con la Ley revisada sobre Difusión y Educación Jurídica, la Comisión propuso precisar los principios y requisitos que deben regir la comunicación de políticas, con el fin de evitar que la opinión pública influya de manera indebida en la aprobación de políticas o en las decisiones legislativas. También sugirió definir con mayor claridad el concepto de comunicación de políticas para evitar solapamientos con los procesos de consulta pública durante la elaboración de las leyes, reduciendo así la duplicación de esfuerzos y el uso innecesario de recursos.



En cuanto al proyecto de enmiendas a la Ley sobre Responsabilidad del Estado en materia de indemnizaciones, especialmente las disposiciones relacionadas con las compensaciones en la administración tributaria, numerosos miembros de la Comisión propusieron mantener la normativa vigente./.

VNA