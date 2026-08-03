Diputados vietnamitas esperan que reformas legales impulsen el desarrollo

Hanoi (VNA)- Diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam expresaron hoy su expectativa de que la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam (Parlamento) de la XVI Legislatura permita institucionalizar con prontitud las directrices del Partido Comunista, eliminar los obstáculos del marco jurídico y liberar recursos para impulsar el desarrollo nacional.

Al margen de la sesión, varios legisladores destacaron también la necesidad de elevar la calidad del trabajo legislativo, con el fin de garantizar que las leyes aprobadas puedan aplicarse de forma efectiva y contribuyan al desarrollo socioeconómico, en respuesta a las expectativas de los votantes y de la población.

El diputado Bui Hoai Son, de la delegación de Hanoi, afirmó que la reunión extraordinaria se celebra en un momento especialmente significativo, cuando todo el sistema político impulsa la reorganización y racionalización del aparato estatal, así como la implementación de las orientaciones definidas en el III Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato.

Según el legislador, la convocatoria de esta reunión demuestra la capacidad de respuesta oportuna de la Asamblea Nacional para acompañar al Gobierno y convertir rápidamente en realidad las grandes políticas del Partido.

Añadió que la sesión también permitirá adoptar decisiones sobre asuntos urgentes, eliminar los cuellos de botella institucionales y crear nuevas condiciones para el desarrollo socioeconómico, en consonancia con las expectativas de la ciudadanía.

Subrayó que, tras la reorganización del aparato administrativo, aún queda un amplio volumen de trabajo para traducir las orientaciones y objetivos estratégicos en resultados concretos.

En ese contexto, consideró esencial continuar perfeccionando el sistema jurídico mediante la revisión y modificación de numerosas leyes, así como la aprobación de resoluciones destinadas a resolver cuestiones específicas y urgentes.

A su juicio, una vez eliminadas las barreras legales, el marco normativo ofrecerá condiciones más favorables para la aplicación de las políticas y permitirá materializar con mayor rapidez los planes de desarrollo.

Por su parte, la diputada Nguyen Thi Viet Nga, de la delegación de la ciudad norteña de Hai Phong, señaló que la reunión extraordinaria tiene una importancia especial por la magnitud de los temas que abordará y la responsabilidad que asume.

Expresó su confianza en que la cita alcance tres objetivos principales: institucionalizar de manera oprtuna los lineamientos y las directrices del Partido, eliminar las dificultades y obstáculos existentes en el proceso de desarrollo y abrir nuevos espacios de crecimiento mediante la movilización de recursos.

Enfatizó que el trabajo legislativo debe ajustarse estrechamente a las orientaciones del Partido y garantizar la coherencia del ordenamiento jurídico. Asimismo, estimó necesario elaborar simultáneamente las leyes y sus normas de aplicación para evitar dificultades durante su implementación.

También abogó por disposiciones legales que definan claramente las responsabilidades, los recursos y los mecanismos de supervisión, al tiempo que impulsen la reforma de los procedimientos administrativos y eviten nuevas cargas para ciudadanos y empresas.

Viet Nga manifestó además su expectativa de que la Asamblea Nacional adopte soluciones para desbloquear proyectos de infraestructura prioritarios, al considerar que cualquier retraso supone una pérdida de recursos y de oportunidades para el desarrollo del país./.