Parlamento de Vietnam aprueba nombramiento de nuevo ministro del Interior

Hanoi (VNA) – La Asamblea Nacional (Parlamento) de Vietnam revisó y aprobó la finalización del mandato del Ministro del Interior y el nombramiento de su sucesor para el período 2026-2031, durante la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, celebrada hoy en Hanoi.



Bajo la presidencia del titular del Parlamento, Tran Thanh Man, el órgano legislativo aprobó, mediante votación secreta, la finalización del mandato de Do Thanh Binh. La resolución correspondiente fue adoptada por 477 de los 478 diputados que participaron en la votación.



Posteriormente, los diputados examinaron la propuesta del Primer Ministro de nombrar a Nguyen Tien Hai, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y ministro del Interior en funciones, como Ministro del Interior para el período 2026-2031.



La Asamblea Nacional aprobó, mediante votación secreta, el nombramiento de Nguyen Tien Hai como Ministro del Interior para el período 2026-2031. La resolución correspondiente fue adoptada por 483 de los 484 diputados que participaron en la votación./.

VNA