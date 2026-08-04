Diplomacia vietnamita reafirma su firmeza, autonomía y responsabilidad internacional, según embajadores

Hanoi (VNA) - Con motivo de la 33ª Conferencia Diplomática, embajadores y representantes diplomáticos extranjeros en Vietnam valoraron los avances de la política exterior vietnamita, destacando su firmeza, autonomía, capacidad de adaptación y responsabilidad en los asuntos comunes de la región y del mundo.

La embajadora de Laos, Khamphao Ernthavanh, señaló que la diplomacia vietnamita está entrando en una nueva etapa de desarrollo, pasando de una posición de adaptación al entorno internacional a una participación más activa en la configuración de iniciativas de cooperación, la promoción del diálogo, la construcción de confianza y la solución de desafíos globales.

Según la diplomática, esto refleja la madurez de la diplomacia vietnamita y la creciente posición del país en la escena internacional.

El embajador de Japón, Ito Naoki, destacó la política exterior de autonomía estratégica e integración internacional de Vietnam, y consideró que el impulso de la diplomacia económica, la atracción de inversión extranjera directa de alta calidad y el desarrollo de recursos humanos cualificados no solo fortalecen la autonomía del país indochino, sino que también contribuyen a la seguridad económica y al desarrollo sostenible de la región.

El embajador de Filipinas, Francisco Noel R. Fernandez III, afirmó que el fortalecimiento de la integración internacional, la seguridad y el desarrollo económico de Vietnam responde a las tendencias actuales y demuestra su capacidad de diálogo sobre la base del respeto mutuo y los intereses compartidos.

Por su parte, la embajadora de Sudáfrica, Vuyiswa Tulelo, manifestó su expectativa de que Vietnam continúe siendo un modelo de desarrollo sostenible al avanzar hacia el objetivo de convertirse en un país de ingresos medianos altos.

Según los representantes diplomáticos, Vietnam está consolidando cada vez más su papel como país de ingreso mediano con responsabilidad internacional, participando activamente en mecanismos multilaterales y contribuyendo a la solución de asuntos globales.

El embajador de China, He Wei, recalcó que Vietnam ha establecido asociaciones estratégicas integrales con 15 países y organizaciones regionales, participa en más de 70 foros internacionales y ha realizado importantes aportes en ámbitos como la respuesta al cambio climático, la seguridad alimentaria, la ayuda humanitaria y la recuperación ante desastres naturales.

Los diplomáticos también valoraron el creciente papel de Vietnam en mecanismos multilaterales, incluida su participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de Naciones Unidas, el fortalecimiento de la cooperación con la Unión Africana (UA), su papel como socio del grupo BRICS y su participación en diversas responsabilidades internacionales.

Además de los logros estratégicos, los embajadores destacaron que el factor humano constituye una base fundamental de la identidad de la diplomacia vietnamita.

Khamphao Ernthavanh resaltó la firmeza política, la inteligencia, el sentido de responsabilidad y el profesionalismo de los diplomáticos vietnamitas. Francisco Noel R. Fernandez III calificó a los diplomáticos vietnamitas como verdaderos “diplomáticos-eruditos”, destacando la tradición de aprendizaje continuo y la voluntad de ampliar conocimientos para contribuir eficazmente a las actividades exteriores.

Los embajadores expresaron su confianza en que la 33ª Conferencia Diplomática seguirá elevando la posición internacional de Vietnam y promoviendo las relaciones bilaterales.

Laos espera fortalecer la cooperación en infraestructura, comercio, inversión, educación, turismo e intercambio entre pueblos, puntualizó.

A su vez, el embajador chino enfatizó que Beijing aspira a ampliar la cooperación en tecnologías 5G, inteligencia artificial, economía digital y desarrollo verde.

Por otro lado, el embajador de Japón reafirmó su compromiso de acompañar a Vietnam en el fortalecimiento de su autonomía y resiliencia, mientras Sudáfrica espera ampliar la cooperación comercial y de inversión en sectores estratégicos.

Las valoraciones positivas de la comunidad diplomática internacional reafirman la posición, la autonomía y el papel responsable de la diplomacia vietnamita, creando una base sólida para que Vietnam continúe contribuyendo a la paz, la estabilidad y la prosperidad común de la región y del mundo./.

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