Vietnam fortalece marco legal frente a amenazas a la seguridad nacional

Hanoi (VNA) - La Asamblea Nacional de Vietnam continuó hoy con la agenda de la primera reunión extraordinaria de la XVI Legislatura, centrando el debate en el proyecto de Ley sobre la Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y en las enmiendas a nueve leyes relacionadas con asuntos militares y de defensa.



Durante la discusión, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, afirmó que la actualización del marco jurídico es una necesidad impostergable para responder a un escenario internacional en constante transformación y acompañar el rápido desarrollo del país.



En ese sentido, sostuvo que el sistema legal debe ser objeto de una revisión integral, mantenerse alineado con la realidad e, incluso, anticiparse a los desafíos para impulsar el desarrollo, en lugar de limitarse a subsanar vacíos normativos una vez que estos se producen.



En cuanto al proyecto de reforma de las nueve leyes sobre defensa y asuntos militares, el dirigente respaldó la profesionalización del cargo de jefe del Mando Militar a nivel comunal, al considerar que fortalecerá la dirección de las fuerzas de autodefensa y milicia.



Asimismo, propuso que el secretario del Comité del Partido a nivel comunal asuma también la función de comisario político, con el objetivo de garantizar el liderazgo directo del Partido sobre las fuerzas armadas y potenciar la movilización de todo el sistema político y de la población en las tareas de defensa y seguridad.



Por su parte, el jefe del Estado Mayor General y viceministro de Defensa, Nguyen Tan Cuong, subrayó la necesidad de que los Mandos Militares comunales cuenten con el personal, el equipamiento, la infraestructura y los campos de entrenamiento adecuados para cumplir eficazmente sus funciones.



En relación con el proyecto de Ley sobre la Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, el alto mando militar consideró que la definición contemplada en el texto es suficientemente amplia, al incluir armas nucleares, radiológicas, químicas, biológicas y otras de características similares. A su juicio, establecer criterios basados únicamente en el nivel de destrucción no sería adecuado, ya que el impacto de este tipo de armamento depende de múltiples factores y no solo de su capacidad explosiva.



Los diputados coincidieron en la necesidad de aprobar esta legislación para reforzar el marco jurídico destinado a proteger al país desde una etapa temprana, prevenir riesgos para la seguridad nacional y garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por Vietnam.



El diputado Luu Nam Tien, representante de Hanoi, respaldó la incorporación de un mecanismo de control sobre materiales y tecnologías no incluidos en los listados oficiales, al considerar que permitirá cerrar vacíos legales frente al acelerado desarrollo científico y tecnológico. No obstante, señaló la necesidad de precisar los principios para la aplicación de estas medidas, proteger los derechos de las organizaciones y personas afectadas y definir con mayor claridad las competencias de las autoridades responsables.



A su vez, la diputada Tran Thi Van, de la provincia de Bac Ninh, destacó que el proyecto de ley fortalece la base jurídica para prevenir tanto las amenazas tradicionales como las no tradicionales a la seguridad nacional, al tiempo que contribuye al cumplimiento de los tratados internacionales, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y otros compromisos asumidos por el país.



Respecto a las disposiciones sobre los programas internos de cumplimiento para las empresas, la legisladora propuso establecer obligaciones diferenciadas según el nivel de riesgo y la dimensión de las actividades de cada entidad. En su opinión, esta medida evitaría imponer cargas administrativas y costos desproporcionados a las pequeñas empresas, además de reducir el riesgo de que dichos programas se implementen únicamente como un requisito formal./.

VNA