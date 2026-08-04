Vietnam da paso firme hacia las semifinales de Campeonato ASEAN 2026

Yakarta (VNA) - La selección nacional de fútbol de Vietnam venció 3-0 a su similar de Indonesia en su tercer partido del Campeonato ASEAN 2026, lo que permite a los "Guerreros de la Estrella Dorada" depender de sí mismos en sus opciones de avanzar en el torneo por el Grupo A.

En el juego desarrollado la vispera en el estadio Pakansari en Bogor, Java Occidental (Indonesia), los visitantes rapidamente se adelantaron en al minuto 6 luego de un disparo a corta distancia del lateral izquierdo Van Vi, tras pase del centrocampista Hoang Duc.

Menos de 10 minutos después, en un contraataque, Hai Long recibió otra asistencia magnífica de Le Pham Thanh Long; arrancó desde el medio campo y anotó el segundo gol para el equipo vietnamita.

En la segunda mitad, el equipo indochino se empleó más al contragolpe y mantuvo una defensa férrea, lo que puso aun más en dificultades a los anfitriones.

Con ganas de atacar para buscar la igualada, Indonesia encajó otro gol en el minuto 71. Una vez más, Hoang Duc le dio un pase perfecto al delantero suplente Nguyen Xuan Son, quien, encarando al portero Nadeo, remató al ángulo más lejano para sellar la victoria por 3-0.

Con 7 puntos tras tres partidos, la selección vietnamita tiene ante así la gran oportunidad de avanzar a las semifinales del torneo cuando se enfrente al equipo camboyano en su último partido el 7 de agosto en campo local.

Como resultado, Vietnam lidera ahora la tabla de la llave A, seguido por Singapur (también con 7), Indonesia (6), Camboya (3) y Timor Leste (0)./.