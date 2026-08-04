Economía vietnamita apunta a un crecimiento de dos dígitos

Hanoi (VNA) - La economía vietnamita continuó mostrando señales positivas durante los primeros siete meses de 2026, con la inflación bajo control y un crecimiento sostenido de la recaudación fiscal, la inversión extranjera directa, el comercio exterior, la inversión pública y la actividad empresarial.



No obstante, el objetivo de alcanzar un crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superior al 10% en el conjunto del año sigue representando un importante desafío.



Según la Oficina General de Estadísticas, dependiente del Ministerio de Finanzas, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó un 0,1% en julio respecto al mes anterior, mientras que el promedio acumulado de los siete primeros meses aumentó un 4,39%, manteniéndose dentro del objetivo de control de la inflación.



Los ingresos del presupuesto estatal se estiman en aproximadamente 70,38 mil millones de dólares, equivalentes al 72,5% de la previsión anual y un 16% más que en el mismo período del año anterior.



Además, el Gobierno aplicó exenciones y reducciones tributarias por unos cinco mil millones de dólares y prorrogó el pago de impuestos y tasas por cerca de 1,61 mil millones de dólares.



La captación de inversión extranjera directa siguió siendo uno de los principales motores de la economía. El capital registrado superó los 38 mil millones de dólares, un incremento interanual del 58%, mientras que el monto efectivamente desembolsado rebasó los 15 mil millones de dólares, un 12% más que en 2025 y el mayor nivel de ejecución de los últimos cinco años.



La industria manufacturera y procesadora concentró casi el 83% del capital ejecutado, con casi 13 mil millones de dólares.



Hasta finales de julio, la inversión pública desembolsada alcanzó los 16,35 mil millones de dólares, equivalentes al 41,9% del plan asignado por el Primer Ministro.



Nguyen Thi Mai Hanh, representante de la Oficina Nacional de Estadísticas, confía en que la ejecución de grandes proyectos de infraestructura impulse el crecimiento durante los últimos meses del año.



Más de 187 mil empresas fueron creadas o reanudaron sus operaciones entre enero y julio, un aumento cercano al 8% respecto al mismo período del año anterior, lo que supone un promedio mensual de 26 mil 700 nuevas incorporaciones o reincorporaciones al mercado. En contraste, más de 155 mil empresas cesaron sus actividades o abandonaron el mercado, cifra igualmente superior en torno al 8%.



El volumen total de exportaciones e importaciones alcanzó casi 660 mil millones de dólares, un 28% más que en el mismo período de 2025. Las exportaciones sumaron cerca de 320 mil millones de dólares, con un crecimiento de casi el 22%, mientras que las importaciones ascendieron a 340 mil millones de dólares, un incremento cercano al 35%.



El viceministro de Industria y Comercio Nguyen Sinh Nhat Tan prevé que el intercambio comercial total supere el billón de dólares en 2026 gracias al aprovechamiento de los acuerdos de libre comercio de nueva generación.



El Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero correspondiente a julio mostró una mejora de la producción, los nuevos pedidos, las exportaciones y el empleo, al tiempo que las presiones inflacionarias continuaron moderándose.



Pese a estos resultados favorables, el Ministerio de Finanzas advirtió que la economía aún enfrenta diversos desafíos, entre ellos la escasez de mano de obra en determinados sectores, el aumento de los precios de las materias primas y el lento avance en el desembolso de algunos proyectos estratégicos.



Cinco ministerios, organismos y administraciones locales registran una ejecución inferior al 10% de los recursos asignados o aún no han iniciado los desembolsos.



Además, la volatilidad de los precios de la energía podría incrementar la presión sobre la inflación durante la segunda mitad del año.



Con el fin de alcanzar un crecimiento económico superior al 10%, el Gobierno ha aprobado nuevas resoluciones para actualizar los escenarios de crecimiento y reforzar la flexibilidad en la gestión macroeconómica.



El Ministerio de Finanzas propone mantener una política fiscal y monetaria eficaz, apoyar al sector empresarial, preservar la estabilidad de los tipos de interés, gestionar los precios de los combustibles, garantizar la seguridad energética, acelerar la ejecución de la inversión pública, reducir costes y trámites administrativos y aprovechar plenamente los acuerdos de libre comercio de nueva generación.



El primer ministro Le Minh Hung instó a los ministerios, organismos y administraciones locales a actualizar de forma permanente los escenarios de crecimiento, preservar la estabilidad macroeconómica, controlar la inflación, acelerar la ejecución de la inversión pública y alcanzar el desembolso del 100% del plan de inversión previsto para 2026, con el objetivo de cumplir la meta de un crecimiento económico de dos dígitos./.

VNA