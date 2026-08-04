Vietnam redefine su modelo de desarrollo para fortalecer el crecimiento sostenible

Hanoi (VNA) - Vietnam aprobó una resolución para renovar su modelo de desarrollo con el objetivo de generar nuevos motores de crecimiento y avanzar hacia la meta de convertirse en un país desarrollado y de altos ingresos en 2045.



La Resolución, adoptada durante el tercer pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, apuesta por un modelo sustentado en el aumento de la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital, la transición ecológica y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



El doctor Nguyen Dinh Chuc, director del Instituto de Economía Mundial y de Vietnam, afirmó que el principal cambio introducido por la Resolución consiste en considerar el crecimiento económico como un instrumento para alcanzar un desarrollo integral, en lugar de un objetivo en sí mismo.



En este sentido, señaló que Vietnam deberá superar los principales obstáculos que limitan la productividad y la competitividad empresarial. El nuevo modelo dejará atrás la dependencia de la expansión de la producción y de los factores tradicionales de crecimiento para apoyarse en una mayor productividad, la investigación y el desarrollo (I+D), la innovación y la aplicación de la ciencia y la tecnología, con las empresas como eje central del proceso.



El experto destacó asimismo que una profunda reforma institucional será clave para crear nuevos polos de crecimiento, ampliar el espacio de desarrollo y favorecer la innovación. También consideró prioritario fortalecer la formación de recursos humanos de alta calidad, ampliar la autonomía universitaria y promover la capacitación continua de la fuerza laboral para responder a las nuevas exigencias de la transformación económica.



Por su parte, el profesor y doctor Truong Quang Hai, vicepresidente de la Asociación Geográfica de Vietnam, afirmó que el país debe acelerar la transición de un modelo de crecimiento extensivo hacia otro basado en la calidad, impulsado por la ciencia, la tecnología, la innovación y el aumento de la productividad laboral.



Además, subrayó la importancia de promover la economía verde y circular, así como ampliar el uso de tecnologías avanzadas para optimizar el aprovechamiento de los recursos naturales y cumplir con las crecientes exigencias ambientales del comercio internacional.



El especialista también destacó la necesidad de reorganizar el espacio de desarrollo nacional aprovechando las ventajas comparativas de cada región y reforzando la conectividad mediante corredores económicos, cadenas de suministro y redes logísticas. Esta estrategia, señaló, permitirá optimizar el uso de los recursos, fortalecer la competitividad del país y generar nuevos motores de crecimiento.



Los expertos coincidieron en que el éxito del nuevo modelo dependerá también del perfeccionamiento del marco institucional y de la modernización de la gobernanza, mediante una mayor descentralización acompañada de mecanismos eficaces de rendición de cuentas.



Asimismo, consideraron prioritario acelerar la aplicación de la ciencia, la tecnología y la transformación digital en la administración pública, el desarrollo urbano y rural y la gestión de los recursos naturales para consolidar un crecimiento sostenible y reforzar la competitividad del país./.

VNA