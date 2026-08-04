Capacitación del capital humano, clave para la transformación del turismo en Vietnam

Hanoi (VNA) - La transformación digital y la transición ecológica están redefiniendo la actividad turística en Vietnam y exigen la modernización y estandarización del capital humano para responder a las nuevas demandas del sector e impulsar un desarrollo más competitivo y sostenible.



El rápido avance de la tecnología y la necesidad de hacer frente al cambio climático han transformado las preferencias de los viajeros, que demandan cada vez más experiencias digitales, servicios ágiles y destinos sostenibles. Esta evolución ha convertido la digitalización y la sostenibilidad en dos pilares estratégicos para el desarrollo del turismo vietnamita.



La doble transición también está redefiniendo el perfil profesional que requiere el sector. Si antes las competencias de los trabajadores se medían principalmente por su formación técnica, el dominio de idiomas y las habilidades de comunicación, hoy son igualmente esenciales el manejo de herramientas digitales, la gestión de datos y la aplicación de criterios de sostenibilidad.



En este contexto, un guía turístico ya no solo debe garantizar un recorrido seguro, sino también manejar mapas digitales, utilizar aplicaciones de audioguía y promover prácticas de turismo responsable. Del mismo modo, los especialistas en marketing deben analizar los datos de los clientes para diseñar estrategias más eficaces, mientras que los responsables de establecimientos de alojamiento necesitan incorporar criterios de eficiencia energética, gestión de residuos y economía circular para optimizar sus operaciones y cumplir los estándares de sostenibilidad.



No obstante, persiste una brecha significativa entre las exigencias de esta doble transición y las capacidades del personal del sector. Aunque la conciencia sobre el turismo responsable y el acceso a las nuevas tecnologías han mejorado, la adaptación a la digitalización y la sostenibilidad sigue siendo limitada. A ello se suma que los programas de formación avanzan con lentitud y aún no responden plenamente a las necesidades del mercado laboral.



El profesor asociado y doctor Pham Hong Long, presidente del Consejo Científico y de Formación de la Facultad de Turismo de la Universidad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional de Hanoi, señaló que contenidos como la economía circular, la gestión de residuos plásticos, la evaluación del ciclo de vida de los productos, la medición de la huella de carbono o los sistemas inteligentes de gestión turística siguen ausentes o apenas se imparten de forma experimental en muchas universidades. Como consecuencia, las empresas deben invertir tiempo y recursos adicionales para capacitar a los trabajadores tras su contratación.



Ante esta situación, los especialistas consideran que la formación del capital humano debe integrar las competencias digitales y ambientales en un mismo marco de cualificaciones. La alfabetización digital no se limita al manejo de herramientas tecnológicas, sino que también implica analizar y gestionar los datos de forma responsable. Del mismo modo, las competencias ambientales deben traducirse en prácticas concretas, como la selección de proveedores sostenibles, la reducción de residuos plásticos y la promoción de comportamientos responsables entre los visitantes.



El director de la Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam, Nguyen Trung Khanh, subrayó que los centros de formación deben adaptar sus planes de estudio a las exigencias de esta doble transición. Entre las prioridades figuran la capacitación en plataformas de gestión turística, el análisis de datos y la inteligencia artificial aplicada al diseño de productos y la promoción de destinos. Asimismo, defendió que el turismo sostenible y el turismo responsable se incorporen como materias fundamentales para formar una nueva generación de profesionales comprometidos con el desarrollo sostenible.



Los expertos también abogan por reforzar la investigación científica y estrechar la cooperación entre universidades, organismos públicos y empresas para acercar la formación a las necesidades reales del sector y facilitar la incorporación de los graduados al mercado laboral.



Por su parte, el doctor Nguyen Tu Luong, de la Universidad de Thuy Loi, afirmó que las políticas de desarrollo del capital humano deben avanzar hacia un marco de competencias que integre habilidades digitales, capacidades ambientales y competencias profesionales. Asimismo, abogó por ampliar los programas de capacitación y actualización de la fuerza laboral y atraer profesionales altamente cualificados en ámbitos como la tecnología turística, el marketing digital y el turismo inteligente.



Entre las prioridades también figura reforzar las competencias digitales del profesorado, promover su vinculación con las empresas para actualizar conocimientos e impulsar la cooperación internacional y la formación digital, con el fin de favorecer el aprendizaje continuo y mejorar la integración de los profesionales vietnamitas en el mercado laboral global.

En este contexto, la inversión en la calidad del capital humano se consolida como un factor estratégico para reforzar la capacidad de adaptación del sector, mejorar su competitividad y garantizar un desarrollo sostenible del turismo en Vietnam./.