Resolución 57 impulsa un nuevo motor económico para Vietnam

Hanoi (VNA) - Ante el progresivo agotamiento de los motores tradicionales del crecimiento, Vietnam apuesta por la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares para elevar la productividad, generar nuevos impulsos económicos y alcanzar un crecimiento de dos dígitos.



Esta visión estratégica quedó plasmada en la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, que establece estos ámbitos como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.



De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, el Producto Interno Bruto (PIB) deberá crecer un 11,7% en el segundo semestre de 2026 para cumplir la meta fijada para el conjunto del año. En concreto, el crecimiento deberá alcanzar el 11,16% en el tercer trimestre y acelerarse hasta el 12,09% en el cuarto.



El reto exige activar con mayor intensidad nuevos motores de crecimiento, en un contexto en el que la inversión, las exportaciones y las ventajas derivadas de la mano de obra y los recursos naturales muestran un margen de expansión cada vez más limitado.



La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, afirmó que, además de la inversión extranjera y la economía verde, la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la transformación digital serán factores determinantes para sostener el crecimiento durante la segunda mitad del año.



Según explicó, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el análisis masivo de datos (Big Data), la computación en la nube (Cloud), el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización permitirá incrementar la productividad laboral, reducir costos, optimizar las cadenas de suministro y acelerar la transformación del modelo de crecimiento.



Los expertos destacan que las economías que han registrado mayores avances en las últimas décadas, entre ellas Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, situaron la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de sus estrategias de desarrollo. La experiencia internacional demuestra que estos factores permiten superar las limitaciones derivadas de los recursos naturales, la mano de obra o el tamaño del mercado, al elevar la productividad y generar un mayor valor agregado.



En esa misma línea, el subdirector de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, Nguyen Duc Hien, señaló que el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos en 2026 representa un desafío de gran magnitud. En este escenario, consideró indispensable transformar el modelo de crecimiento hacia uno basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.



Precisamente por ello, la Resolución 57-NQ/TW define estos sectores como un avance estratégico destinado a fortalecer la productividad laboral, mejorar la competitividad nacional y sentar las bases de un crecimiento rápido y sostenible.



Tras más de un año de aplicación de la resolución, el sector empresarial ha reforzado su conciencia sobre el papel de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, afirmó Pham Anh Tuan, subdirector del Instituto de Economía Mundial y de Vietnam. Sin embargo, advirtió que aún persiste una importante brecha entre la toma de conciencia y la implementación efectiva, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.



Las evaluaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la adopción tecnológica, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), la infraestructura digital y la disponibilidad de recursos humanos altamente cualificados todavía resultan insuficientes para responder a las necesidades del país. En consecuencia, a corto plazo, la contribución de la ciencia y la tecnología se concentrará principalmente en mejorar la eficiencia de los sectores económicos existentes, más que en generar un crecimiento extraordinario de forma inmediata.



No obstante, los especialistas coinciden en que Vietnam deberá acelerar la transición desde un modelo basado en el capital y la mano de obra hacia otro sustentado en la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital para mantener un crecimiento sostenible.



Para ello, la tecnología deberá integrarse plenamente en las actividades empresariales, desde la producción y la gestión hasta el desarrollo de nuevos productos y servicios, con el objetivo de aumentar la eficiencia, fortalecer la competitividad y mejorar progresivamente la posición de las empresas vietnamitas en los mercados nacionales e internacionales./.

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