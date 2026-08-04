Cie-Tec

Resolución 57 impulsa un nuevo motor económico para Vietnam

Vietnam refuerza la ciencia, la tecnología y la transformación digital como motores del crecimiento económico y la competitividad con la Resolución 57-NQ/TW.

La empresa Thai Binh Seed, una de las principales compañías vietnamitas dedicadas a la producción de semillas, posee los derechos de propiedad intelectual de 30 variedades de cultivos y cuenta con tres plantas de producción certificadas con estándares internacionales. (Foto de ilustración: VNA)
La empresa Thai Binh Seed, una de las principales compañías vietnamitas dedicadas a la producción de semillas, posee los derechos de propiedad intelectual de 30 variedades de cultivos y cuenta con tres plantas de producción certificadas con estándares internacionales. (Foto de ilustración: VNA)

Hanoi (VNA) - Ante el progresivo agotamiento de los motores tradicionales del crecimiento, Vietnam apuesta por la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital como pilares para elevar la productividad, generar nuevos impulsos económicos y alcanzar un crecimiento de dos dígitos.

Esta visión estratégica quedó plasmada en la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político, que establece estos ámbitos como ejes fundamentales para el desarrollo nacional.

De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas, adscrita al Ministerio de Finanzas, el Producto Interno Bruto (PIB) deberá crecer un 11,7% en el segundo semestre de 2026 para cumplir la meta fijada para el conjunto del año. En concreto, el crecimiento deberá alcanzar el 11,16% en el tercer trimestre y acelerarse hasta el 12,09% en el cuarto.

El reto exige activar con mayor intensidad nuevos motores de crecimiento, en un contexto en el que la inversión, las exportaciones y las ventajas derivadas de la mano de obra y los recursos naturales muestran un margen de expansión cada vez más limitado.

La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas, Nguyen Thi Huong, afirmó que, además de la inversión extranjera y la economía verde, la ciencia y la tecnología, la innovación, la economía digital y la transformación digital serán factores determinantes para sostener el crecimiento durante la segunda mitad del año.

Según explicó, la incorporación de tecnologías como la inteligencia artificial (IA), el análisis masivo de datos (Big Data), la computación en la nube (Cloud), el Internet de las Cosas (IoT) y la automatización permitirá incrementar la productividad laboral, reducir costos, optimizar las cadenas de suministro y acelerar la transformación del modelo de crecimiento.

Los expertos destacan que las economías que han registrado mayores avances en las últimas décadas, entre ellas Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y China, situaron la ciencia, la tecnología y la innovación en el centro de sus estrategias de desarrollo. La experiencia internacional demuestra que estos factores permiten superar las limitaciones derivadas de los recursos naturales, la mano de obra o el tamaño del mercado, al elevar la productividad y generar un mayor valor agregado.

En esa misma línea, el subdirector de la Comisión de Políticas y Estrategias del Comité Central del Partido, Nguyen Duc Hien, señaló que el objetivo de lograr un crecimiento de dos dígitos en 2026 representa un desafío de gran magnitud. En este escenario, consideró indispensable transformar el modelo de crecimiento hacia uno basado en la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital.

Precisamente por ello, la Resolución 57-NQ/TW define estos sectores como un avance estratégico destinado a fortalecer la productividad laboral, mejorar la competitividad nacional y sentar las bases de un crecimiento rápido y sostenible.

Tras más de un año de aplicación de la resolución, el sector empresarial ha reforzado su conciencia sobre el papel de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital, afirmó Pham Anh Tuan, subdirector del Instituto de Economía Mundial y de Vietnam. Sin embargo, advirtió que aún persiste una importante brecha entre la toma de conciencia y la implementación efectiva, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas.

Las evaluaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas muestran que la adopción tecnológica, la inversión en investigación y desarrollo (I+D), la infraestructura digital y la disponibilidad de recursos humanos altamente cualificados todavía resultan insuficientes para responder a las necesidades del país. En consecuencia, a corto plazo, la contribución de la ciencia y la tecnología se concentrará principalmente en mejorar la eficiencia de los sectores económicos existentes, más que en generar un crecimiento extraordinario de forma inmediata.

No obstante, los especialistas coinciden en que Vietnam deberá acelerar la transición desde un modelo basado en el capital y la mano de obra hacia otro sustentado en la productividad, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital para mantener un crecimiento sostenible.

Para ello, la tecnología deberá integrarse plenamente en las actividades empresariales, desde la producción y la gestión hasta el desarrollo de nuevos productos y servicios, con el objetivo de aumentar la eficiencia, fortalecer la competitividad y mejorar progresivamente la posición de las empresas vietnamitas en los mercados nacionales e internacionales./.

VNA
#Nghị quyết 57 #NQ 57 #Resolución 57-NQ/TW #ciencia y tecnología en Vietnam #innovación en Vietnam #crecimiento económico de Vietnam #economía digital #inteligencia artificial
Seguir VietnamPlus

Resoluciones en marcha

Transformación digital

Noticias relacionadas

Foto de ilustración. (Fuente: Internet)

Vietnam apuesta por la IA para acelerar crecimiento económico

La inteligencia artificial (IA) crea oportunidades para mejorar la productividad, innovar modelos de negocio e impulsar el crecimiento, sin embargo, sin la infraestructura, los datos, los recursos humanos y las instituciones adecuadas, la IA podría aumentar el desempleo, la desigualdad, los riesgos de seguridad y la dependencia tecnológica.

Ver más

El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam. (Foto: VNA)

Trabajo creativo, prioridad para Vietnam

El máximo dirigente vietnamita instó a convertir el trabajo creativo en el principal motor del desarrollo, acelerando la innovación, la transformación digital y la aplicación práctica de la ciencia y la tecnología.

En la inauguración. (Fuente: VNA)

Provincia vietnamita de Gia Lai lanza el Año Cuántico 2026

El Comité Popular de la provincia de Gia Lai, el Centro Nacional de Innovación (NIC) y la Red de Tecnología Cuántica de Vietnam (VNQuantum) lanzaron oficialmente el Año Cuántico 2026, dando inicio a un programa destinado a apoyar la aspiración de esta localidad central de convertirse en un centro de ciencia, tecnología, innovación y transformación digital.

El coronel Nguyen Ba Hung, subdirector del Departamento de Operaciones de Mantenimiento de la Paz de Vietnam, interviene en el evento. (Foto: qdnd.vn)

Vietnam impulsa la IA en misiones de paz de la ONU

El seminario internacional titulado "Proteger a los civiles, proteger a las fuerzas armadas y estar dispuesto en un entorno de misión digital e inteligencia artificial" se llevó a cabo recientemente en Hanoi, con la participación de numerosos funcionarios vietnamitas y extranjeros.

Robots equipados con inteligencia artificial guían las visitas al Museo de Historia de Ciudad Ho Chi Minh. (Fuente:nhandan.vn)

Inteligencia artificial impulsa desarrollo de industrias culturales en Vietnam

En el desarrollo de las industrias culturales, la inteligenciar artificial (IA) se está convirtiendo en una tecnología fundamental que transforma la forma en que se crean, producen y distribuyen los productos, contribuyendo a la preservación del patrimonio, promoviendo la identidad nacional, mejorando la competitividad y expandiendo los mercados internacionales.

En la cita. (Fuente: VNA)

Vietnam fomenta la integración regional en ciencia cuántica

Una reunión ampliada de coordinadores cuánticos del Sudeste Asiático se llevó a cabo hoy en esta provincia vietnamita, con el fin de construir un ecosistema unificado de ciencia y tecnología cuántica en la región y los países vecinos.

Foto de ilustración. (Fuente: VNA)

Vietnam reafirma su papel como sede de ciencia internacional

La Asociación Encuentro de Vietnam y el Centro Internacional de Ciencia y Educación Interdisciplinaria (ICISE) inauguraron hoy la Décima Escuela de Vietnam sobre Neutrinos (VSON10), con la participación de alrededor de 30 científicos investigadores jóvenes y estudiantes nacionales y extranjeros.

La sede del Grupo de Industria Militar y Telecomunicaciones de Vietnam (Viettel). (Fuente: Viettel)

Vietnam acelera desarrollo de empresas tecnológicas líderes

Para que las empresas tecnológicas vietnamitas puedan expandirse a nivel mundial, el Estado debe desempeñar un papel activo como facilitador, poniendo en marcha proyectos a gran escala, abriendo los primeros mercados y utilizando el poder adquisitivo público con vistas a fomentar las capacidades tecnológicas nacionales.