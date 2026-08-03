Top Chef Vietnam regresa con la misión de llevar la gastronomía vietnamita al mundo

Hanoi (VNA) – La cuarta temporada del reality culinario Top Chef Vietnam 2026, bajo el lema "Llevando la cocina vietnamita a las mesas del mundo", se estrenará hoy por VTV3 y se emitirá cada lunes por la noche. El programa busca descubrir nuevos talentos de la cocina y seguir impulsando la proyección internacional de la gastronomía vietnamita.



Tras tres exitosas temporadas, el concurso se ha consolidado como uno de los principales realities gastronómicos del país. Además de reconocer a chefs con gran potencial, ha contribuido a poner en valor los productos agrícolas y las especias vietnamitas a través de una cocina contemporánea que fomenta la creatividad.



En esta edición, 14 chefs profesionales competirán en una serie de desafíos pensados para poner a prueba su técnica, creatividad y capacidad para reinterpretar la cocina vietnamita con una visión internacional.



Le Hanh, representante de la productora del programa, destacó que esta nueva temporada llega en un momento especialmente favorable, cuando la gastronomía vietnamita disfruta de un reconocimiento internacional sin precedentes y los chefs del país cuentan con más oportunidades para destacar en la escena global.



Actualmente, Vietnam ocupa el puesto 16 entre las 100 mejores cocinas del mundo en la última clasificación de TasteAtlas, tres posiciones por encima de 2024 y seis más que en 2023. Asimismo, la revista Travel + Leisure ha calificado la cocina vietnamita como "excepcional" e incluido al país entre los principales destinos para quienes buscan experiencias culturales a través de la gastronomía.



Los restaurantes y chefs vietnamitas también han ganado prestigio gracias al reconocimiento de referentes internacionales como la Guía Michelin y la lista de los 50 Mejores Restaurantes de Asia. Estos logros han impulsado la innovación, elevado los estándares profesionales y reforzado la proyección de la identidad culinaria de Vietnam en el ámbito internacional.



En este contexto, el concurso aspira a identificar a chefs con el potencial de convertirse en auténticos embajadores de la gastronomía vietnamita.



La jueza Kim Oanh explicó que los finalistas fueron seleccionados no solo por su dominio culinario, sino también por sus trayectorias personales, su pasión por la cocina y el sello propio de sus propuestas. A su juicio, un plato excepcional combina creatividad, ingredientes de calidad y excelencia técnica para ofrecer una experiencia gastronómica inolvidable.



Por su parte, el juez Alain Nguyen, quien lleva más de tres décadas promoviendo la cocina vietnamita en el extranjero, expresó su deseo de que el programa descubra una nueva generación de embajadores culinarios capaces de seguir difundiendo la riqueza gastronómica y cultural de Vietnam en todo el mundo.



A lo largo de 12 episodios, los concursantes afrontarán desafíos inspirados en el rico patrimonio culinario vietnamita, explorando ingredientes locales, productos agrícolas, comida callejera, platos tradicionales y especialidades regionales. Además de sus habilidades en la cocina, serán evaluados por su creatividad, su capacidad para contar historias y su comprensión de la cultura, con el objetivo de que cada plato refleje la identidad de las personas, las regiones y las tradiciones que lo inspiran.



Presente en más de 30 países durante las últimas dos décadas, Top Chef se ha consolidado como uno de los formatos de competencia culinaria más prestigiosos del mundo, al reconocer a los chefs no solo por su talento gastronómico, sino también por su papel como narradores y embajadores de la cultura./.

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