Cultura-Deporte

Festival de artes marciales tradicionales vietnamitas arranca con impresionantes exhibiciones

El IX Festival Internacional de Artes Marciales Tradicionales Vietnamitas reunió en Gia Lai a cerca de mil practicantes de Vietnam y otros nueve países para promover este patrimonio cultural.

Festival de artes marciales tradicionales vietnamitas arranca con impresionantes exhibiciones (Foto: VNA)
Festival de artes marciales tradicionales vietnamitas arranca con impresionantes exhibiciones (Foto: VNA)

Gia Lai, Vietnam (VNA) - Miles de residentes, visitantes y aficionados se congregaron para presenciar un impresionante desfile de maestros y practicantes durante la ceremonia de inauguración del IX Festival Internacional de Artes Marciales Tradicionales Vietnamitas, celebrado la noche del 2 de agosto en el barrio de Quy Nhon, provincia de Gia Lai.

Durante el acto inaugural, el presidente del Comité Popular provincial, Pham Anh Tuan, destacó que las artes marciales tradicionales vietnamitas son el resultado de miles de años de historia y evolución. Desde la construcción y defensa de la nación hasta las luchas por proteger la soberanía, esta disciplina se ha convertido en un elemento inseparable de la fortaleza, el espíritu y la identidad cultural del pueblo vietnamita.

El funcionario señaló que el festival constituye un espacio de encuentro para escuelas, maestros y practicantes de artes marciales de Vietnam y otros países, donde pueden compartir experiencias, realizar demostraciones y transmitir sus conocimientos.

Subrayó además que el evento envía un mensaje fundamental: el patrimonio solo puede perdurar cuando se transmite, y la cultura únicamente puede desarrollarse mediante la conexión. Las tradiciones se mantienen vivas cuando las nuevas generaciones las preservan, renuevan y enriquecen con creatividad y responsabilidad.

Después del desfile inaugural, los asistentes disfrutaron de una presentación cultural de bienvenida y un programa artístico que repasó la historia y el desarrollo de las artes marciales tradicionales vietnamitas.

De acuerdo con el comité organizador, el festival, que se prolongará durante cuatro días, reúne a cerca de mil artistas marciales nacionales e internacionales. Entre ellos figuran 650 participantes pertenecientes a escuelas y clubes de artes marciales de Vietnam, así como 260 representantes de 16 delegaciones procedentes de nueve países, incluidos Tailandia y Laos.

El programa del festival contempla actividades como ceremonias de ofrendas de incienso y flores en el palacio Kinh Thien (dedicado al culto al cielo) y el Museo Quang Trung; demostraciones colectivas de artes marciales; encuentros e intercambios entre delegaciones vietnamitas y extranjeras; el XV Campeonato Nacional de Clubes de Artes Marciales Tradicionales; actividades culturales y artísticas en escuelas de artes marciales; visitas a lugares históricos y destinos turísticos de la provincia, además de una exposición fotográfica sobre las actividades de escuelas y organizaciones de artes marciales nacionales e internacionales.

A lo largo del festival, las delegaciones participantes también realizarán exhibiciones abiertas al público en distintos puntos de la provincia, mostrando el carácter comunitario y el espíritu de las artes marciales tradicionales vietnamitas.

Con el objetivo de conservar y promover esta disciplina, el Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Gia Lai ha trabajado junto al Departamento Provincial de Educación y Formación para incorporar las artes marciales tradicionales al programa educativo de todos los niveles escolares de la provincia./.

VNA
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