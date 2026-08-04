Transformación digital moderniza gestión de la construcción en Vietnam

Hanoi (VNA)- Tras más de un año de implementación de la Resolución 57-NQ/TW del Buró Político del Partido Comunista de Vietnam sobre el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y transformación digital nacional, el Ministerio de Construcción ha comenzado a consolidar un ecosistema de datos compartidos con un alto nivel de interconexión.

En tal sentido, la cartera está impulsando la aplicación de tecnologías como el Modelado de Información de la Construcción (BIM), los Sistemas de Información Geográfica (GIS) y los Gemelos Digitales (Digital Twin), con el objetivo de modernizar la gestión estatal y mejorar la eficiencia del sector.

En un contexto en el que la transformación digital se ha convertido en un motor del crecimiento económico, el sector de la construcción acelera la renovación de sus métodos de gestión para responder a las necesidades del desarrollo de infraestructuras, las zonas urbanas y el mercado inmobiliario.

Anteriormente, la información sobre planificación, estudios geológicos, diseño, construcción y operación de obras se encontraba dispersa entre distintos organismos, lo que dificultaba la coordinación y el aprovechamiento de los datos.

La Resolución 57-NQ/TW identifica la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital como herramientas estratégicas para fortalecer la capacidad de gobernanza nacional. En el ámbito de la construcción, los datos son considerados un recurso estratégico para la gestión de la planificación, la inversión pública, el desarrollo de infraestructuras, las ciudades, la vivienda y el mercado inmobiliario.

Durante una reciente reunión con el Ministerio de Construcción, el viceprimer ministro permanente, Pham Gia Tuc, subrayó que los resultados de la aplicación de la Resolución 57-NQ/TW deben evaluarse a través de productos concretos, plataformas digitales ya operativas y beneficios directos para la población y las empresas.

Según el Ministerio, de las 287 tareas asignadas para implementar la Resolución, se han completado 171, equivalentes a cerca del 60%. Asimismo, se han finalizado las 10 bases de datos sectoriales previstas y se han conectado las cinco fundamentales con otros ministerios y organismos, incluido el Ministerio de Seguridad Pública, para compartir y reutilizar información en la tramitación de procedimientos administrativos e integrarla progresivamente en el Centro Nacional de Datos.

Paralelamente, el Ministerio continúa impulsando la reforma administrativa. Actualmente ofrece servicios públicos en línea para 246 procedimientos administrativos, lo que representa cerca del 99% del total bajo su competencia. Gracias a la interconexión de datos, se ha simplificado la documentación requerida para 58 procedimientos, evitando que ciudadanos y empresas deban presentar nuevamente información ya disponible en el sistema.

Tras revisar 454 procedimientos administrativos, el Ministerio propuso eliminar 56, simplificar otros 91 y descentralizar diez procedimientos de gran relevancia hacia las administraciones locales. Según la cartera, estas medidas permitirán a las empresas ahorrar alrededor de 2,9 billones de VND (111 millones de dólares) en costos de cumplimiento, equivalente a una reducción del 23%, además de disminuir en más del 18% el tiempo de tramitación de los expedientes.

Especialistas consideran que el sector dispone de una oportunidad importante para ampliar la aplicación de las tecnologías BIM, GIS y Digital Twin en los proyectos ferroviarios de alta velocidad y de ferrocarril urbano. En la próxima etapa, además del desarrollo de nuevas plataformas digitales, será necesario priorizar la depuración y estandarización de los datos, perfeccionar el marco jurídico sobre gobernanza e intercambio de información, unificar los estándares técnicos y fortalecer la responsabilidad de actualización de datos.

El Ministerio de Construcción estima que la transformación digital del sector ha superado la fase de creación de infraestructura tecnológica para avanzar hacia el aprovechamiento efectivo de los datos, con el propósito de construir una administración pública más transparente, moderna y orientada a prestar mejores servicios a la ciudadanía y al sector empresarial./.

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