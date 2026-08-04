Parlamento vietnamita debate el marco jurídico en materia de defensa, seguridad e integración internacional

Hanoi (VNA) - En el marco de la primera reunión extraordinaria de la Asamblea Nacional de Vietnam la XVI Legislatura, los diputados debatieron hoy el proyecto de la Ley sobre la Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y la normativa que modifica algunos artículos de nueve leyes relacionadas con los ámbitos militar y de defensa.



Al presentar el proyecto de ley, el general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa, explicó que la Ley sobre la Prevención de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva tiene como objetivo perfeccionar el marco jurídico para garantizar el cumplimiento pleno de los compromisos internacionales asumidos por Vietnam, reforzar la defensa y la seguridad nacionales y, al mismo tiempo, facilitar la cooperación en materia de inversión, comercio y tecnología.





El general Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa de Vietnam. (Foto: VNA)

El proyecto ha sido elaborado con un enfoque orientado a la simplificación de los procedimientos administrativos, el fortalecimiento de los mecanismos de supervisión posterior, la aplicación de tecnologías digitales, la interconexión de bases de datos y la eliminación de trámites redundantes.



En cuanto al proyecto legislativo que modifica nueve leyes relacionadas con la defensa y los asuntos militares, la reforma busca institucionalizar las directrices sobre la reorganización del aparato administrativo del Estado y el nuevo modelo de gobierno local de dos niveles, en consonancia con el proceso de descentralización de competencias y la simplificación de los procedimientos administrativos.



La legislación incorpora como acto de evasión del servicio militar el incumplimiento de la convocatoria al examen médico preliminar y propone una nueva definición de la zona de defensa.



Al presentar el informe de evaluación de ambos proyectos, Le Tan Toi, jefe de la Comisión de Defensa, Seguridad y Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional, manifestó su respaldo general tanto a la necesidad de las reformas como a su alcance.



No obstante, recomendó que el Gobierno continúe revisando los proyectos para garantizar la coherencia y la armonización del ordenamiento jurídico.



La Comisión también propuso perfeccionar el mecanismo nacional de evaluación de riesgos relacionados con la proliferación de armas de destrucción masiva, definir con mayor claridad las responsabilidades de los organismos públicos y de las empresas, así como el mecanismo de aplicación de la Lista de Control correspondiente.



En relación con las modificaciones en materia militar y de defensa, la Comisión consideró necesario seguir estudiando la figura del comisario político del Mando Militar de nivel comunal, además de delimitar con mayor precisión las competencias entre los mandos militares comunales y los provinciales en el proceso de reclutamiento, con el fin de garantizar una distribución clara de responsabilidades y una aplicación acorde con las necesidades prácticas./.