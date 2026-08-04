Vietnam impulsa reforma sobre divulgación jurídica

Hanoi (VNA)- El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, destacó hoy que la modificación de la Ley de Divulgación y Educación Jurídica no debe limitarse a ajustar textos o añadir responsabilidades a los organismos competentes, sino que debe generar un cambio fundamental en el enfoque, que ayude a los ciudadanos a fortalecer su capacidad de proteger sus derechos mediante la ley.



Durante el debate en grupos sobre el proyecto de Ley de Divulgación y Educación Jurídica (modificada), Thanh Man señaló que el objetivo de que “todos los ciudadanos vivan y trabajen conforme a la Constitución y la ley” solo podrá alcanzarse cuando la población tenga acceso, comprensión y capacidad de aplicar plenamente las normas jurídicas. La promulgación de leyes sin una implementación efectiva no garantiza que las políticas lleguen realmente a los ciudadanos.



El dirigente propuso impulsar la transformación digital en la divulgación y educación jurídica, evitando una digitalización meramente formal limitada a publicar documentos en portales electrónicos. El proyecto de ley debe establecer un ecosistema digital nacional para la divulgación jurídica, en el que los organismos emisores proporcionen datos abiertos integrables en herramientas de inteligencia artificial (IA) y chatbots, con el fin de facilitar respuestas jurídicas permanentes y accesibles para la población.



Además de proporcionar información, el presidente de la Asamblea Nacional subrayó la necesidad de establecer mecanismos para recibir opiniones, evaluar el nivel de comprensión y medir la capacidad de acceso de los ciudadanos a la legislación en el entorno digital, permitiendo ajustar oportunamente los contenidos de divulgación.



Respecto a los grupos con características especiales, propuso definirlos con mayor precisión según regiones, edades y ámbitos de actividad económica, con el objetivo de personalizar los contenidos jurídicos. La educación legal debe pasar de una difusión general a una orientación centrada en los derechos y obligaciones que afectan directamente a cada grupo de ciudadanos.



El presidente del Parlamento también planteó institucionalizar el papel de estructuras locales, como líderes comunitarios, personas de prestigio, familias y modelos de autogestión, en la difusión de la ley. Al mismo tiempo, pidió resolver las limitaciones relacionadas con recursos financieros y humanos, especialmente a nivel local.



Para promover la socialización de esta labor, Thanh Man solicitó establecer políticas concretas de incentivo para organizaciones y empresas que participen en la divulgación jurídica, así como definir la responsabilidad social de abogados y juristas en actividades anuales de asistencia y educación legal.



En el ámbito educativo, destacó la necesidad de renovar la enseñanza jurídica en las escuelas, pasando de la transmisión teórica a métodos basados en experiencias prácticas mediante simulacros de juicios, debates y análisis de situaciones reales, especialmente aquellas relacionadas con el comportamiento en internet. El objetivo es formar desde temprana edad una cultura de respeto y cumplimiento de la ley.



Durante los debates en grupos, los diputados coincidieron en la necesidad de modificar integralmente la Ley de Divulgación y Educación Jurídica de 2012 para responder a las exigencias de la transformación digital, la descentralización y la orientación hacia ciudadanos y empresas como centro de las políticas públicas./.

VNA