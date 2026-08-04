Premier destaca rol de diplomacia en creación de entorno internacional favorable para desarrollo

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, pronunció hoy en Hanoi un discurso al asistir a la sesión plenaria de la 33.ª Conferencia Diplomática, titulada “La diplomacia al servicio del desarrollo nacional en la nueva etapa: pensamiento innovador, acción decidida y resultados concretos”.



Al valorar los logros del sector de relaciones exteriores, el primer ministro destacó que la diplomacia ha contribuido de manera decisiva a preservar un entorno de paz y estabilidad, crear un escenario favorable para el desarrollo del país y reforzar la posición y el prestigio de Vietnam en la comunidad internacional.



Subrayó que ello ha permitido movilizar eficazmente recursos externos para impulsar la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación del modelo de crecimiento.





El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, y los dirigentes del Ministerio de Relaciones Exteriores presiden la sesión plenaria de la 33.ª Conferencia Diplomática. Foto: VNA

Ante las nuevas exigencias del desarrollo nacional, el jefe de Gobierno instó al sector de Relaciones Exteriores a renovar profundamente su visión estratégica y sus métodos de trabajo, tomando como principal criterio de evaluación la eficacia de su contribución al desarrollo.



También pidió fortalecer la coordinación con los ministerios, las localidades y las empresas para apoyar el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos.



El primer ministro definió tres orientaciones estratégicas para la labor diplomática en esta nueva etapa.



En primer lugar, es importante pasar de una diplomacia que únicamente “abre el camino” a otra que acompañe a empresas y localidades hasta la materialización efectiva de los proyectos.



En segundo lugar, se debe evolucionar de la mera captación de recursos hacia su transformación en capacidades productivas mediante la transferencia tecnológica, la innovación y el desarrollo del capital humano.



En tercer lugar, se requiere participar de forma proactiva en la configuración de las nuevas normas y estándares internacionales relacionados con el medioambiente, los datos, la inteligencia artificial y las cadenas globales de suministro.



Respecto a las tareas para el próximo período, Minh Hung pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores continuar preservando un entorno de paz, elevar la calidad de los estudios prospectivos y del análisis estratégico, ampliar los mercados internacionales y aprovechar de manera más eficaz los acuerdos de libre comercio (TLC).



Instó a respaldar a las empresas vietnamitas para que se integren más profundamente en las cadenas globales de valor, atraer inversiones vinculadas a la transferencia tecnológica, promover nuevos modelos de crecimiento y fortalecer la diplomacia científica y tecnológica, incluyendo la pronta puesta en marcha de un mecanismo piloto para designar embajadores y enviados especiales en materia de tecnología.



Al clausurar la sesión, Le Hoai Trung aseguró que todo el sector traducirá con rapidez las directrices del Primer Ministro en programas de acción concretos, guiados por el principio de “pensamiento innovador, acción decidida y resultados concretos”, con el propósito de contribuir al cumplimiento de los objetivos de desarrollo del país en la nueva etapa./.