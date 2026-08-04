Vietnam acogerá Miss Heritage Global 2026, la primera edición celebrada en Asia

Da Nang, Vietnam (VNA) – Las ciudades de Hue y Da Nang, en el centro de Vietnam, acogerán el concurso de belleza Miss Heritage Global 2026 a principios de octubre próximo, donde candidatas de más de 40 países y territorios competirán por la corona.
El comité organizador de Miss Heritage Global 2026 presentó el lunes 3 de agosto la corona y el programa oficial de la séptima edición del certamen, cuya gala final se celebrará el 7 de octubre en la urbe central de Da Nang.
Vo An Nguyen, presidenta del comité organizador y directora general de Future Star World, describió el concurso como una competición internacional centrada en el patrimonio, en la que la belleza se reconoce junto con el conocimiento, el compromiso comunitario y la preservación de los tesoros culturales de cada país.
El evento también servirá como plataforma para el intercambio cultural, el fortalecimiento de los vínculos internacionales y la sensibilización sobre la conservación del patrimonio mundial.
Será la primera vez que Vietnam, e incluso un país asiático, acogerá Miss Heritage Global. Según los organizadores, el evento contribuirá a promocionar al pueblo, la cultura y la imagen de Vietnam, demostrando la capacidad del país para organizar grandes acontecimientos internacionales.
Bajo el lema “El patrimonio mundial: nuestra belleza”, el concurso se desarrollará del 2 al 8 de octubre en las ciudades mencionadas, con la participación de más de 40 candidatas procedentes de diferentes países y territorios, entre ellos Japón, Alemania, Rusia, Malasia, Filipinas y México.
Antes de la noche final se celebrará un programa de actividades que incluirá visitas a sitios patrimoniales, eventos culturales y deportivos, así como iniciativas comunitarias.
El comité organizador afirmó que presentará al mundo un Vietnam rico en cultura, hospitalario y abierto a la comunidad internacional, al tiempo que impulsará el turismo, la cultura y la economía creativa.
Tran Thi Thu Huyen, recientemente coronada Miss Heritage Vietnam 2026, representará al país anfitrión.
La corona acompañará a la nueva Miss Heritage Global y a sus finalistas, simbolizando la misión común de promover el patrimonio, los valores culturales y un mundo conectado.
Fundado en 2013, este concurso internacional de belleza se ha consolidado como una plataforma para conectar culturas y fomentar la conciencia mundial sobre la preservación del patrimonio.
Con la combinación de belleza, cultura y compromiso comunitario, se espera que Miss Heritage Global 2026 contribuya a posicionar a Vietnam como un destino dinámico y acogedor, al tiempo que refuerza el mensaje mundial de preservación y promoción del patrimonio cultural./.
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