Vietnam avanza hacia la meta de 25 millones de turistas extranjeros

Hanoi (VNA) - Vietnam recibió 13,9 millones de turistas internacionales en los primeros siete meses de 2026, un 13,8% más que en el mismo período del año anterior, lo que mantiene al país en camino de alcanzar la meta de 25 millones de visitantes extranjeros este año, según la Oficina Nacional de Estadísticas del Ministerio de Finanzas.



Con este resultado, el sector turístico ha cumplido aproximadamente el 56% del objetivo fijado para 2026, precisó la entidad.



La Autoridad Nacional de Turismo de Vietnam consideró que mantener un crecimiento de dos dígitos en 2026 refleja el creciente atractivo del país como destino internacional y confirma la eficacia de las políticas para facilitar la obtención de visados, ampliar la conectividad aérea, reforzar la promoción turística y elevar la calidad de los productos y servicios del sector.



El organismo destacó que estos resultados constituyen una señal positiva en un contexto internacional aún marcado por la incertidumbre y pese a que el turismo vietnamita atraviesa actualmente la temporada baja para los visitantes extranjeros.



China se mantuvo como el principal mercado emisor de turistas hacia Vietnam, con aproximadamente 3,1 millones de visitantes, equivalentes al 22,2% del total de las llegadas internacionales. Corea del Sur ocupó el segundo lugar, con 2,4 millones de viajeros.



Europa también registró un crecimiento destacado, con un aumento interanual promedio del 53,4% en el número de visitantes. Entre los mercados con mejor desempeño figuraron Polonia (51,3%), la República Checa (28,6%), Suecia (24,7%) y Suiza (21,7%).



Según la Autoridad Nacional de Turismo, estos resultados evidencian el impacto positivo de la política de exención de visados aplicada por Vietnam, especialmente en un mercado como el europeo, caracterizado por un elevado poder adquisitivo.



Por otra parte, Asia continúa siendo el principal motor del crecimiento del turismo vietnamita gracias a la cercanía geográfica, la expansión de las conexiones aéreas y el sostenido aumento de la demanda de viajes dentro de la región.



Con la llegada de la temporada alta para los visitantes internacionales, que se extiende desde finales del tercer trimestre hasta el cierre del año, y el mantenimiento de las políticas de facilitación de visados, la ampliación de las rutas aéreas, la diversificación de la oferta turística y el fortalecimiento de la promoción en mercados estratégicos, se espera que Vietnam mantenga el ritmo de crecimiento y alcance su objetivo anual./.

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